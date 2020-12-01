بنـــوك

سعر الدولار يتخلى عن بعض مكاسبه مع تحول التركيز إلى اجتماع «الفيدرالي»

ارتفع سعر الدولاران الاسترالي والنيوزيلندي الشديدا التأثر بالمخاطرة 0.3% و0.5% على الترتيب
محمد عبد السند 12:31 م, الثلاثاء, 1 ديسمبر 20 12:31 م, الثلاثاء, 1 ديسمبر 20

شارك الخبر مع أصدقائك

تخلى سعر الدولار الأمريكي الواقع تحت ضغوط في تعاملات اليوم الثلاثاء، عن بعض المكاسب التي حققها مع نهاية الشهر المنصرم، إذ يتوقع المستثمرون المزيد من التيسير النقدي من جانب مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) وحشد التعافي في مناطق أخرى، بحسب وكالة رويترز.

وارتفع سعر الدولاران الأسترالي والنيوزيلندي الشديدا التأثر بالمخاطرة 0.3 % و0.5 % على الترتيب، وصعد اليورو 0.3% غير أن العملات الثلاث جميعها ظلت أقل من المستوى الذي سجلته قبل ارتفاع سعر الدولار في تعاملات أمس الإثنين.

اقرأ أيضا  ارتفاع طفيف في سعر الدولار بختام تعاملات اليوم الخميس 26-11-2020

وصعد سعر الجنيه الاسترليني إلى الأعلى مع تشبث المتداولين بآمال التوصل إلى اتفاق تجاري لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي قبل نهاية العام، بينما انخفض الين إلى أدنى مستوى له في الأسبوع مع صعود الأسهم مدفوعة بتفاؤل عام على نطاق واسع.

ويجتمع مجلس الاحتياطي الاتحادي لوضع سياسته في 15 و16 ديسمبر الجاري، غير أن رئيسه جيروم باول سيدلي بإفادة يوم الثلاثاء ويوم الأربعاء أمام الكونجرس، وستخضع تصريحاته لمتابعة عن كثب على أمل استشراف التحركات التالية.

اقرأ أيضا  بنك القاهرة يدرس تسهيلات بمليار جنيه للمشروعات الصغيرة والمتوسطة

وفي مقابل سلة من العملات، تراجع سعر الدولار الأمريكي قليلا إلى 91.825، بعد أن واجه صعوبات لتجاوز حاجز 92.000 يوم الاثنين.

وفي آسيا، عاود سعر اليوان الصيني الارتفاع، لتمسك بمكاسبه في التعاملات الداخلية وينهي خسائر في التعاملات الخارجية استمرت على مدى ثلاث جلسات، بعد أن أكدت أرقام نمو نشاط المصانع، التي بلغت أعلى معدلاتها على مدى عشر سنوات، انتعاش الصين الملحوظ.

اقرأ أيضا  سعر الدولار يرتفع 3 قروش أمام الجنيه خلال تعاملات الأسبوع الماضي

وسجل سعر اليوان في أحدث تعاملات في الأسواق الداخلية 6.5751 للدولار.

وانخفضت عملة “بتكوين” بنحو 2% مسجلة 19354 دولارا، وهو أقل بقليل من أعلى مستوى قياسي بلغته يوم الاثنين عند 19864 دولارا.

الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »
بقلم محمد عبد السند

ملف الكاتب محمد عبد السند

اقرأ أيضاً

البنك الزراعي يرصد 30 مليون دولار لتطوير البنية التكنولوجية

فاطمه امام 12:36 م, الثلاثاء, 1 ديسمبر 20

4 بنوك تتفق على سداد مستحقات بقيمة 23 مليار جنيه للمصدرين

‫محمود الصباغ‬‎ 12:29 م, الثلاثاء, 1 ديسمبر 20

إستحواذ المشروعات الصغيرة والمتوسطة على 25% من قروض بنك التنمية الصناعية

‫محمود الصباغ‬‎ 12:27 م, الثلاثاء, 1 ديسمبر 20

محفظة البنك الزراعي المصرى ترتفع الى 44 مليار جنيه بنهاية نوفمبر

‫محمود الصباغ‬‎ 12:19 م, الثلاثاء, 1 ديسمبر 20

بنك تنمية الصادرات يرفع قروض التجزئة لملياري جنيه وقاعدة العملاء إلي 70 ألف عميل

‫محمود الصباغ‬‎ 12:04 م, الثلاثاء, 1 ديسمبر 20

أسعار العملات الأجنبية عالميا اليوم الثلاثاء 1 ديسمبر 2020

محمد عبد السند 11:47 ص, الثلاثاء, 1 ديسمبر 20