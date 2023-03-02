سعر الدولار يتحوّل للصعود الخميس بقوة الفيدرالي والسندات

سجل سعر الدولار الأمريكي صعودا في التعاملات الأوروبية المبكرة اليوم الخميس، مستعيدًا ثباته، بينما تراجع اليورو قبل الإعلان عن بيانات التضخم الرئيسية في منطقة اليورو، حسبما ذكر موقع “إنفيستينج دوت كوم”.

وارتفع مؤشر الدولار الآن بـ 0.25% ليسجل 104.698 مقابل سلة من العملات الأجنبية، في الوقت الذي يهبط فيه زوج اليورو دولار بـ 0.33% ليسجل 1.0629 وكذلك سجل زوج الدولار ين صعودًا بـ 0.22% إلى 136.45 ين للدولار.

وسجلت عوائد سندات الخزانة أجل 10 سنوات صعودًا بـ 0.90% لتصل إلى 4.032% فيما صعدت عوائد سندات الخزانة أجل سنتين إلى 4.8954% بصعود 0.13%.

وتلقى الدولار الدعم من ارتفاع عائدات سندات الخزانة الأمريكية، مما ساعد الدولار على الانتعاش بعد أن سجل خسائر حادة خلال الليل.

وجاء ذلك في أعقاب اقتراح رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في مينيابوليس نيل كاشكاري أن رفع سعر 50 نقطة أساس- في الاجتماع القادم للبنك المركزي الأمريكي في وقت لاحق من هذا الشهر لا يزال يمثل إمكانية.

وقال كاشكاري في اجتماع أمس الأربعاء: “أعتقد أن زملائي يتفقون معي في أن مخاطر التقليل من التشديد أكبر من مخاطر الإفراط في التشديد”، مضيفًا أن المعدلات قد تحتاج في النهاية إلى أن ترتفع إلى أعلى من مستوى 5.4٪ الذي كان يعتقد أنه سيكون كافيا في ديسمبر.

ويسعر السوق الآن عند ذروة أعلى تبلغ 5.5٪ لسعر فائدة بنك الاحتياطي الفيدرالي في سبتمبر، قفزة كبيرة من النطاق الحالي البالغ 4.5-4.75٪.