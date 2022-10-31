سعر الدولار يتحرك 3 قروش ويسجل أعلى سعر للشراء 24.15 جنيه

ارتفع سعر الدولارأمام الجنيه بنحو 3 قروش ليسجل أعلى سعر للشراء 24.15 جنيه للشراء، بينما ارتفع بنحو 5 قروش للبيع لسيجل أعلى سعر 24.25 جنيه في ختام تعاملات اليوم الأثنين.

سعر الدولار

وسجل سعر الدولار 24.15 جنيه للشراء في 4 بنوك وهم، المشرق، بنك أبو ظبي التجاري، فيصل الإسلامي، وبنك HSBC، و بلغ 24.25 جنيه للبيع في بنوك، المشرق، أبو ظبي التجاري، وفيصل الإسلامي.

وسجل سعر الدولار 24.20 جنيه للبيع في البنك المصري لتنمية الصادرات، كريدي أجريكول، بلوم، بنك مصر، ميد بنك، قناة السويس، بنك الكويت الوطني، العقاري المصري العربي، التنمية الصناعية، والبنك الأهلي المتحد.

وقرر البنك المركزى المصرى إلغاء الاجتماع المقرر للجنة السياسة النقدية يوم الخميس الموافق 3 نوفمبر 2022، نظراً للاكتفاء بالاجتماع الاستثنائى للجنة يوم الخميس الموافق 27 أكتوبر 2022.

وكانت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي عقدت اجتماعا استثنائيا يوم الخميس الماضي اتخذت فيه قرار برفع أسعار الفائدة بواقع 200 نقطة أساس على الإيداع والإقراض وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي.