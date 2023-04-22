سعر الدولار يتجه لأول مكسب أسبوعي في 5 أسابيع

ارتفع سعر الدولار الأمريكي في وقت مبكر من الجلسة الأوروبية ويبدو أنه مستعد لتحقيق مكاسبه الأسبوعية الأولى منذ أكثر من شهر وسط تزايد التوقعات بأن مجلس الاحتياطي الفيدرالي سيشدد السياسة النقدية الشهر المقبل.

وارتفع مؤشر الدولار الأمريكي بعد البيانات ليسجل 101.815، بارتفاع نسبته 0.26%.

في الساعة 07:05 بتوقيت جرينتش، تداول مؤشر الدولار بارتفاع نسبته 0.1٪ أعلى إلى 101.720، في طريقه لتحقيق مكاسب أسبوعية بمقدار حوالي 0.3٪ ، بعد 5 أسابيع متتالية من الخسائر.

أشارت تعليقات عدد من صانعي السياسة الفيدراليين هذا الأسبوع إلى قيام البنك المركزي الأمريكي برفع أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في أوائل مايو، معتبرين أن التضخم لا يزال عند مستويات تسبب أزمة وأن السياسة النقدية يجب أن تكون مشددة وتظل الفائدة عند مستويات مرتفعة.

ومع ذلك، قد تكون هذه هي الزيادة الأخيرة في الدورة حيث تشير البيانات الاقتصادية إلى تباطؤ الاقتصاد الأمريكي، وتقوم أسواق المال بتسعير خفض أسعار الفائدة في وقت مبكر من يوليو وحتى نهاية العام.

من المقرر صدور بيانات مؤشر مديري المشتريات لشهر أبريل في وقت لاحق من يوم الجمعة، والتي ستوفر مزيدًا من الوضوح بشأن الصحة الاقتصادية العامة لأكبر اقتصاد في العالم.

انخفض زوج اليورو دولار بنسبة 0.2٪ إلى 1.0947.

قالت كريستين لاغارد رئيسة البنك المركزي الأوروبي يوم الخميس إن السياسة النقدية للبنك المركزي الأوروبي “لا يزال أمامها بعض الطريق لتقطعه” لإعادة التضخم نحو هدفها البالغ 2٪ ، مما يشير إلى المزيد من رفع أسعار الفائدة.