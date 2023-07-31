سعر الدولار يتجه الإثنين لتسجيل أسوأ خسارة في شهر

ارتفع الدولار الأمريكي في وقت مبكر من التعاملات الأوروبية اليوم الإثنين، ولكنه في طريقه لخسارة هي الأسوأ في شهر، حيث يدرس المتداولون إمكانية إنهاء دورة تشديد مجلس الاحتياطي الفيدرالي، بينما ضعف الين الياباني في أعقاب تحول السياسة النقدية لبنك اليابان، حسبما ذكر موقع إنفيستينج دوت كوم.

وارتفع تداول مؤشر الدولار، الذي يقيس العملة الأمريكية مقابل سلة من ست عملات أخرى، بنسبة 0.21٪ عند 101.608.

وبدأ الدولار تعاملات الأسبوع الجديد بشكل إيجابي لكنه لا يزال في طريقه لتسجيل انخفاض شهري بنسبة 1٪ تقريبًا، وهو الشهر الثاني على التوالي من الخسائر.

كما رفع الاحتياطي الفيدرالي في الولايات المتحدة أسعار الفائدة الأسبوع الماضي، لكن التوقعات تتزايد بأن هذه قد تكون الزيادة الأخيرة في دورة التضييق العنيفة للبنك المركزي على مدار العام.

وأشار الرئيس جيروم باول إلى أهمية البيانات القادمة، مع طبعتين لمؤشر أسعار المستهلك، وتقريرين للوظائف، ومؤشر تكلفة التوظيف المقرر عقده قبل اجتماع سبتمبر.

وقد جاء مؤشر تكلفة العمالة للربع الثاني عند 1.0٪ يوم الجمعة – منخفضًا من 1.2٪ في الربع الأول وذروة 1.4٪ في الربع الأول من عام 2022. وهذا يشير إلى تضاؤل الضغط التضخمي من ارتفاع الأجور، مما يزيد من أسباب بقاء صانعي السياسة الفيدراليين في مكانهم في سبتمبر.