سعر الدولار يبقى بالقرب من أعلى مستوى له منذ 20 عامًا

انخفض سعر الدولار الأمريكي في وقت مبكر من التعاملات الأوروبية اليوم الأربعاء، لكنه ظل بالقرب من أعلى مستوى له في 20 عامًا، حيث سعى المتداولون إلى هذا الملاذ الآمن في مواجهة مخاوف الركود المتجددة، وارتفاع أسعار الغاز، وعدم اليقين السياسي في المملكة المتحدة، حسبما ذكرت وكالة رويترز.

في تمام الساعة 2:55 صباحًا بتوقيت شرق الولايات المتحدة (06:55 بتوقيت جرينتش)، انخفض مؤشر الدولار، الذي يقيس العملة الأمريكية مقابل سلة من ست عملات أخرى، بنسبة 0.1٪ إلى 106.285، بعيدًا عن ذروته الليلية البالغة 20 عامًا عند 106.57.

كذلك انخفض سعر العملات اليورو مقابل الدولار الأمريكي بنسبة 0.1٪ إلى 1.0260، أعلى بشكل طفيف من أدنى مستوى له خلال الليل عند 1.0236، وهو أدنى مستوى له منذ أواخر عام 2002، بعد نشر مؤشر مديري المشتريات المركب من إس أند بي جلوبال لكتلة العملة الموحدة، والذي سجل أدنى قراءة له في 16 شهرًا وأشار إلى ركود وشيك.

ومما يزيد المعنويات السلبية، المخاوف من تقنين الغاز في أوروبا حيث تهدد روسيا بقطع الإمدادات أكثر. مع اقتراب أسعار الكهرباء في ألمانيا وفرنسا للعام المقبل من مستويات قياسية حيث يحاول المنظمون ضمان شراء كمية كافية من الغاز للتخزين مع اقتراب فصل الشتاء.

وقد قدمت طلبيات المصانع الألمانية خبرًا سارًا، حيث ارتفعت بنسبة 0.1٪ في مايو مقارنة بشهر أبريل، مرتفعة للمرة الأولى في أربعة أشهر في مايو.

ويتحول الاهتمام الآن إلى إصدار أرقام مبيعات التجزئة في منطقة اليورو في وقت لاحق من الجلسة، حيث إنه من المتوقع أن يسجل الإصدار الرئيسي ارتفاعًا شهريًا بنسبة 0.4٪ في مايو.

وانخفض سعر الجنيه الإسترليني مقابل الدولار الأمريكي بنسبة 0.3٪ إلى 1.1923 بالقرب من أدنى مستوى له في عامين مع تعرض رئيس الوزراء بوريس جونسون لضغوط شديدة بعد استقالة اثنين من كبار وزيري الحكومة يوم الثلاثاء، حيث صرح كلاهما بأنه غير لائق للحكم.

وانخفض سعر الدولار الأمريكي مقابل الين الياباني بنسبة 0.6٪ إلى 135.04، مع الطلب على الين الياباني، الملاذ الآمن الآخر، بينما انخفض سعر الدولار الأمريكي مقابل الدولار الأسترالي الحساس للمخاطر بنسبة 0.3٪ إلى 0.6780، تحت ضغط المخاوف بشأن الاقتصاد العالمي.

وسيكون إصدار محضر الاجتماع الأخير لمجلس الاحتياطي الفيدرالي ذا أهمية خاصة في وقت لاحق من الجلسة، حيث أدى هذا الاجتماع إلى قيام البنك المركزي الأمريكي برفع أسعار الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس، وهو أكبر ارتفاع له منذ عام 1994.

في حين يستعد المتداولون لرفع سعر الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس أخرى في نهاية الشهر، مع بقاء التضخم عند مستويات مرتفعة للغاية، وقد أدى ذلك إلى ارتفاع عائد سندات الخزانة لمدة عامين فوق عائد الخزانة القياسي لمدة 10 سنوات.. وعادة ما يتم اعتبار هذا كعلامة على الركود القادم.