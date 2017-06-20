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سعر الدولار والعملات في التعاملات الصباحية بالبنك الأهلى

المال - خاصتقدم بوابة "المال" بيانا بأسعار الدولار والعملات الأجنبية اليوم في البنك الأهلي المصري..أخر تحديث للأسعار بتاريخ : 20/06/2017 09:51:34 العملة الكود سعر الشراء سعر البيع التحويلات/ سعر الشراء التحوي
20 يونيو، 2017 20 يونيو، 2017

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المال – خاص

تقدم بوابة “المال” بيانا بأسعار الدولار والعملات الأجنبية اليوم في البنك الأهلي المصري..

أخر تحديث للأسعار بتاريخ : 20/06/2017 09:51:34

العملةالكودسعر الشراءسعر البيعالتحويلات/ سعر الشراءالتحويلات/ سعر البيع
دولار امريكىUSD
يوروEUR
إسترلينيGBP
دولار كنديCAD
كرونا دنماركيDKK
كرونا نرويجيNOK
كرونا سويدىSEK
فرنك سويسرىCHF
ين 100JPY
دولار إستراليAUD
دينار كويتيKWD
ريال سعوديSAR
درهم إماراتيAED
دينار بحرينيBAD
ريال عمانيOMR
ريال قطريQTR
دينار إردنيJOD

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