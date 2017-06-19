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سعر الدولار والعملات صباح الإثنين في البنك الأهلى

المال - خاصتقدم بوابة "المال" بيانا بأسعار العملات اليوم في البنك الأهلى المصري..أخر تحديث للأسعار بتاريخ : 18/06/2017 10:38:54 العملة الكود سعر الشراء سعر البيع التحويلات/ سعر الشراء التحويلات/ سعر البيع