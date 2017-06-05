بنـــوك

سعر الدولار والعملات بالتعاملات الصباحية في البنك الأهلى

المال - خاصتقدم بوابة "المال" بيانا بأسعار الدولار في التعاملات الصباحية بالبنك الأهلى..أخر تحديث للأسعار بتاريخ : 05/06/2017 10:20:29 العملة الكود سعر الشراء سعر البيع التحويلات/ سعر الشراء التحويلات/ سعر ال
10:32 ص, الأثنين, 5 يونيو 17 10:32 ص, الأثنين, 5 يونيو 17

شارك الخبر مع أصدقائك

المال – خاص

تقدم بوابة “المال” بيانا بأسعار الدولار في التعاملات الصباحية بالبنك الأهلى..

أخر تحديث للأسعار بتاريخ : 05/06/2017 10:20:29

العملةالكودسعر الشراءسعر البيعالتحويلات/ سعر الشراءالتحويلات/ سعر البيع
دولار امريكىUSD
يوروEUR
إسترلينيGBP
دولار كنديCAD
كرونا دنماركيDKK
كرونا نرويجيNOK
كرونا سويدىSEK
فرنك سويسرىCHF
ين 100JPY
دولار إستراليAUD
دينار كويتيKWD
ريال سعوديSAR
درهم إماراتيAED
دينار بحرينيBAD
ريال عمانيOMR
ريال قطريQTR
دينار إردنيJOD

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »
بقلم

ملف الكاتب

اقرأ أيضاً