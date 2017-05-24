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سعر الدولار والعملات الأجنبية أمام الجنيه في البنك الأهلي

متابعات:تقدم بوابة المال آخر أسعار الدولار والعملات الأجنبية أمام الجنيه، اليوم الأربعاء، 24 مايو 2017.أخر تحديث للأسعار بتاريخ : 24/05/2017 08:16:18 العملة الكود سعر الشراء سعر البيع التحويلات/ سعر الشراء ا
8:52 ص, الأربعاء, 24 مايو 17 8:52 ص, الأربعاء, 24 مايو 17

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متابعات:

تقدم بوابة المال آخر أسعار الدولار والعملات الأجنبية أمام الجنيه، اليوم الأربعاء، 24 مايو 2017.

أخر تحديث للأسعار بتاريخ : 24/05/2017 08:16:18

العملةالكودسعر الشراءسعر البيعالتحويلات/ سعر الشراءالتحويلات/ سعر البيع
دولار امريكىUSD
يوروEUR
إسترلينيGBP
دولار كنديCAD
كرونا دنماركيDKK
كرونا نرويجيNOK
كرونا سويدىSEK
فرنك سويسرىCHF
ين 100JPY
دولار إستراليAUD
دينار كويتيKWD
ريال سعوديSAR
درهم إماراتيAED
دينار بحرينيBAD
ريال عمانيOMR
ريال قطريQTR
دينار إردنيJOD



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