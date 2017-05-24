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سعر الدولار والعملات الأجنبية أمام الجنيه في البنك الأهلي

متابعات:تقدم بوابة المال آخر أسعار الدولار والعملات الأجنبية أمام الجنيه، اليوم الأربعاء، 24 مايو 2017.أخر تحديث للأسعار بتاريخ : 24/05/2017 08:16:18 العملة الكود سعر الشراء سعر البيع التحويلات/ سعر الشراء ا