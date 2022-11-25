سعر الدولار قرب قاع 3 أشهر مع توقعات بتخفيف التشديد النقدي

حوَّم سعر الدولار قرب أقل مستوى له في ثلاثة أشهر، خلال تعاملات اليوم الجمعة، متجهًا في طريقه نحو تسجيل خسارة أسبوعية، مع انشغال المستثمرين بترقب التراجع المحتمل لمجلس الاحتياطي الفيدرالي عن التشديد النقدي في ديسمبر المقبل، حسبما ذكرت وكالة رويترز.

وارتفع سعر اليورو بعد أن توقع استطلاع معهد جي.إف.كيه استقرار ثقة المستهلكين الألمان، الشهر المقبل؛ بدعم من إجراءات الطاقة.

كان الدولار يكافح لتحقيق مكاسب بعد التداول الضعيف يوم الخميس بسبب عطلة عيد الشكر في الولايات المتحدة.

فيما كان الجنيه الإسترليني الحساس للمخاطر بالقرب من أعلى مستوى له في ثلاثة أشهر، مقابل العملة الأمريكية.

وقال راي أتريل، رئيس إستراتيجية العملات الأجنبية في بنك أستراليا الوطني: “نشهد لليوم الثالث على التوالي معنويات المخاطرة الإيجابية… أعتقد أن هذا يُبقي الدولار متراجعًا إلى حد كبير في جميع المجالات”.

وأظهر محضر اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي في نوفمبر، الذي صدر في وقت سابق من هذا الأسبوع، أن “غالبية كبيرة” من صانعي السياسة اتفقوا على أنه سيكون من المناسب إبطاء وتيرة رفع أسعار الفائدة قريبًا.

واستقر مؤشر الدولار عند 105.8، بانخفاض 0.05% خلال يوم الجمعة، مقابل سلة العملات الرئيسية.

وارتفع اليورو 0.1% إلى 1.0420 دولار، في طريقه نحو أعلى مستوى في أربعة أشهر عند 1.0481 دولار والذي سجله الأسبوع الماضي. فيما ظل الين الياباني بدون تغير يُذكر يوم الجمعة عند 138.63 للدولار.

وهبط الدولار النيوزيلندي 0.26% إلى 0.6248 دولار، لكنه ظل قريبًا من أعلى مستوى له في ثلاثة أشهر، والذي سجله في الجلسة السابقة.

فيما سجل اليوان الصيني في أحدث التداولات الخارجية 7.1662 مقابل الدولار متجهًا لتكبد خسائر للأسبوع الثاني مع استمرار المخاوف المتعلقة بفيروس كورونا.