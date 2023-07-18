سعر الدولار قرب قاع 15 شهرا قبل مبيعات التجزئة الأمريكية

هبط سعر الدولار الأمريكي بالسوق الأوروبية يوم الثلاثاء مقابل سلة من العملات العالمية،ليواصل خسائره لليوم الثاني على التوالي، على وشك ملامسة أدنى مستوى فى 15 شهراً، بسبب ضغط عمليات البيع فى ظل الاحتمالات القوية لقيام مجلس الاحتياطي الفيدرالي بإنهاء دورة رفع أسعار الفائدة خلال اجتماع الأسبوع المقبل.

ومن أجل إعادة تقييم تلك الاحتمالات يترقب المستثمرون فى أوقات متلاحقة اليوم، صدور بيانات اقتصادية هامة فى الولايات المتحدة، عن مبيعات التجزئة الشهرية، وعن مخرجات المصانع الأمريكية خلال يونيو.

وانخفض مؤشر الدولار بنسبة 0.3% إلى مستوى 99.59 نقطة، من مستوي افتتاح تعاملات اليوم عند 99.89 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 99.94 نقطة.

أنهي المؤشر تعاملات الأمس منخفضاً بنسبة 0.1%، ليستأنف خسائره التي توقفت فى الجلسة السابقة ضمن عمليات التقاط الأنفاس بعد تسجيل أدنى مستوى فى 15 شهراً عند 99.58 نقطة.

فقد مؤشر الدولار الأمريكي نسبة 2.3% الأسبوع الماضي، فى ثاني خسارة أسبوعية على التوالي، وبأكبر خسارة أسبوعية منذ نوفمبر 2022.