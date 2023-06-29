سعر الدولار قرب ذروته في 7 شهور ونصف أمام الين

حام الدولار قرب أعلى مستوياته في سبعة أشهر ونصف الشهر أمام الين، بعدما أكدت تصريحات رئيسي البنكين المركزيين الأمريكي والياباني الاختلاف الكبير في مسار السياسة النقدية لكل منهما وذلك خلال مؤتمر استضافه البنك المركزي الأوروبي الليلة الماضية، حسبما ذكرت وكالة رويترز.

وقال جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي في إحدى لجان المؤتمر، بحضور رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاجارد ومحافظ بنك اليابان كازو أويدا ومحافظ بنك إنجلترا أندرو بايلي، إنه من المرجح زيادة أسعار الفائدة مرتين أخريين هذا العام ولم يستبعد احتمال رفع أسعار الفائدة في يوليو.

وعلى النقيض من ذلك، أعاد أويدا التأكيد على أنه “لا تزال هناك مسافة ينبغي قطعها” من تحقيق معدل مستدام للتضخم عند اثنين بالمئة مصحوبا بنمو كاف للأجور، وهما الشرطان اللذان حددهما بنك اليابان للتفكير في إنهاء سياسته النقدية شديدة التيسير.

وقفز الدولار 11.55% منذ أواخر مارس مسجلا 144.62 ين يوم الأربعاء للمرة الأولى منذ العاشر من نوفمبر مما أثار تحذيرات شفهية من مسؤولين بالحكومة اليابانية هذا الأسبوع من أن الحركة ربما تكون أسرع من اللازم.

وتدخلت وزارة المالية وبنك اليابان في سوق العملة الخريف الماضي عندما ارتفع الدولار متجاوزا 145 ينا.

وبلغ الدولار 144.265 ين في التعاملات الآسيوية المبكرة يوم الخميس.