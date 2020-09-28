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سعر الدولار قرب ذروته في شهرين الإثنين وسط مخاطر سياسية واقتصادية

لم يطرأ تغير يذكر على مؤشر الدولار عند 94.530 وكان قد سجل أعلى مستوى في شهرين الأسبوع الماضي عند 94.745. وحقق أكبر مكسب أسبوعي منذ أوائل أبريل.
محمد عبد السند 2:41 م, الأثنين, 28 سبتمبر 20 2:41 م, الأثنين, 28 سبتمبر 20

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استقر تداول سعر الدولار قرب ذروة شهرين مقابل سلة من العملات في تعاملات اليوم الإثنين فيما استمرت الشكوك حيال التعافي الاقتصادي قبل مجموعة من البيانات الاقتصادية والتطورات السياسية في الولايات المتحدة، بحسب ما نشرته وكالة رويترز.

وساهم تعافي الأسهم الأمريكية يوم الجمعة الماضية في الحد من صعود سعر الدولار الذي يعد ملاذا آمنا لكن مؤشرات على تباطؤ تعاف وليد من الجائحة والضبابية السياسية أبقت على حذر المستثمرين.

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استقرار مؤشر الدولار

ولم يطرأ تغير يذكر على مؤشر الدولار عند 94.530 وكان قد سجل أعلى مستوى في شهرين الأسبوع الماضي عند 94.745. وحقق أكبر مكسب أسبوعي منذ أوائل أبريل.

وأمام العملة اليابانية، سجل الدولار 105.36 ين.

وسجل اليورو 1.1626 دولار بعدما هبط إلى 1.16125 دولار يوم الجمعة وهو أقل مستوى في شهرين. وسجل الجنيه الاسترليني 1.2797 مرتفعا من أقل مستوى في شهرين الذي بلغه يوم الأربعاء عند 1.2676 دولار.

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مناظرة سياسية مرتقبة

ويتطلع المستثمرون الآن لأول مناظرة رئاسية في الولايات المتحدة غدا الثلاثاء.

وقال كيوسوكي سوزوكي مدير الصرف الأجنبي لدى سوسيتيه جنرال «قليلون من سيحاولون المراهنة على نتيجة الانتخابات.. سينتظرون على الأقل حتى المناظرة التلفزيونية غدا».

وفي أماكن أخرى، انخفض سعر الليرة التركية لفترة وجيزة 1.6 بالمئة إلى مستوى متدن قياسي عند 7.8000 مقابل الدولار.

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وكانت سعر الليرة قد سجلت صعودا نادرا عقب رفع أسعار الفائدة في أواخر الأسبوع الماضي، ولكن المكاسب تلاشت وسط شكوك بشان مدى تأثير ذلك على أسعار الفائدة في الأسواق المالية.

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بقلم محمد عبد السند

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