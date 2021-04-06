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سعر الدولار قرب أقل مستوى في أسبوعين الثلاثاء مع هبوط عائدات السندات الأمريكية

هبط مؤشر الدولار إلى 92.527 في الجلسة الآسيوية، وهو أقل مستوى منذ 25 مارس الماضي. ويأتي ذلك بعد أن سجل ذروة خمسة أشهر تقريبا عند 93.439.
محمد عبد السند 12:30 م, الثلاثاء, 6 أبريل 21 12:30 م, الثلاثاء, 6 أبريل 21

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استقر سعر الدولار قرب أقل مستوى في أسبوعين تقريبا مقابل سلة من العملات المناظرة في تعاملات اليوم الثلاثاء مقتفيا أثر تراجع عائدات سندات الخزانة الأمريكية من ذروتها الأخيرة رغم مؤشرات علي تعاف اقتصادي قوي في الولايات المتحدة، وفقا لما أوردته وكالة “رويترز”.

وهبط مؤشر الدولار إلى 92.527 في الجلسة الآسيوية، وهو أقل مستوى منذ 25 مارس الماضي. ويأتي ذلك بعد أن سجل ذروة خمسة أشهر تقريبا عند 93.439.

وواصل سعر العملة اليابانية التعافي من أقل مستوى فيما يزيد عن عام قرب 111 ينا مقابل الدولار وزاد لأقل من 110 ينات لفترة وجيزة يوم الثلاثاء.

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وواصل سعر العملة الأووربية الموحدة “اليورو” صعوده من أقل مستوى في حوالي خمسة أشهر إلى 1.17 دولار وبلغ في وقت ما مستوى مرتفعا عند 1.1821 دولار.

ارتفاع قوي

وصعد سعر الدولار بقوة منذ بداية العام الجاري مقتديا بمكاسب عائدات الخزانة مع مراهنة مستثمرين على تعافي الولايات المتحدة بوتيرة أسرع من الدول المتقدمة الأخرى من الجائحة في ظل تحفيز ضخم وحملة تطعيم واسعة النطاق.

ولكن هبوط الدولار الأسبوع الجاري حتى بعد بيانات الأجور الشهرية الصادرة يوم الجمعة والتي جاءت أقوى من التوقعات بكثير وفي أعقاب الإعلان عن أعلى قراءة لنشاط قطاع الخدمات على الإطلاق يوم الاثنين قد يشير إلى أن معظم التوقعات المتفائلة ربما وُضعت في الاعتبار في الوقت الحالي.

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ونزل سعر الدولار الأسترالي، الذي يعد مؤشرا للإقبال على المخاطرة، على نحو طفيف إلى 0.76415 دولار أمريكي يوم الثلاثاء بعدما صعد 0.8 % في مطلع الأسبوع. وأبقى البنك المركزي الأسترالي على السياسة النقدية كما هي دون تغير يوم الثلاثاء مثلما كان متوقعا.

وارتفع سعر الجنيه الإسترليني لأعلى مستوى في أسبوعين ونصف الأسبوع إلى 1.3915 دولار في آسيا معززا مكاسب الجلسة السابقة والتي بلغت 0.6%.
بتكوين
وفي العملات المشفرة، جرى تداول سعر بتكوين قرب 58882 دولارا اليوم الثلاثاء، لتتراجع قليلا بعد مكاسب حققتها على مدى يومين. وبلغت العملة مستوى قياسي مرتفعا عند 61781.83 دولار في منتصف الشهر الماضي.

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بقلم محمد عبد السند

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