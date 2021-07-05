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سعر الدولار قرب أعلى مستوى له في 16 شهراً الإثنين أمام الين الياباني

ارتفع سعر الدولار الأمريكي مقابل الين الياباني بنسبة 0.07% إلى مستويات 111.14 مقارنة بمستويات الافتتاحية عند 111.06
محمد عبد السند 11:27 ص, الأثنين, 5 يوليو 21 11:27 ص, الأثنين, 5 يوليو 21

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تذبذب سعر الدولار الأمريكي في نطاق ضيق مائل نحو الارتفاع خلال الجلسة الآسيوية ليعكس استأنف ارتداده من الأدنى لها منذ 22 من يونيو للجلسة الثالثة في أربعة جلسات، موضحاً استقراره بالقرب من الأعلى له منذ مارس من العام 2020 أمام اليابان الياباني وسط شح البيانات الاقتصادية اليوم الاثنين من قبل الاقتصاد الياباني ونظيره الاقتصاد الأمريكي مع عطلة عيد الاستقلال في الولايات المتحدة.

وفي تمام الساعة 06:59 صباحاً بتوقيت جرينتش ارتفع سعر الدولار الأمريكي مقابل الين الياباني بنسبة 0.07% إلى مستويات 111.14 مقارنة بمستويات الافتتاحية عند 111.06، بعد أن حقق سعر العملة الأمريكية مقابل نظيرتها اليابانية أعلى مستوى له خلال تداولات الجلسة عند 111.19، بينما حقق الأدنى له عند 110.96، مع العلم أن سعر الدولار/الين استهل تداولات الجلسة على فجوة سعرية صاعدة بعد أن اختتم تداولات الأسبوع الماضي عند مستويات 111.05.

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هذا وتتطلع الأسواق بحلول الأربعاء المقبل للكشف عن محضر اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح الذي عقد في 15-16 يونيو والذي تم خلاله تثبيت الفائدة عند الأدنى لها على الإطلاق ما بين الصفر و0.25% والبقاء على برنامج شراء السندات بما يفوق 120$ مليار بالإضافة للكشف آنذاك عن توقعات صانعي السياسة النقدية لمعدلات النمو، التضخم والبطالة بالإضافة لمستقبل أسعار الفائدة للأعوام الثلاثة المقبلة.

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ويذكر أن محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول نوه في المؤتمر الصحفي الذي عقده عقب الاجتماع الشهر الماضي لكون الاحتياطي الفيدرالي لا يفكر حقاً في زيادة الفائدة في الوقت الراهن ويتعهد بمواصلة شراء الأصول (120$ مليار شهرياً) لحين احراز “تقدم كبير أخر” في التوظيف والتضخم، الأمر تم اعتباره أنه تهدئة لرد فعل الأسواق الأولى على مراجعة توقعات اللجنة الفيدرالية برفع الفائدة مرتان في عام 2023.

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بقلم محمد عبد السند

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