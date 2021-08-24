سعر الدولار قرب أدنى مستوى في 5 أيام الثلاثاء

استقر سعر الدولار عند 93.004 مقابل سلة من العملات. وكان قد سجل أمس أقل مستوى في خمسة أيام عند 92.947 في أكبر هبوط يومي منذ مايو الماضي.

قبع سعر الدولار الأمريكي اليوم الثلاثاء قرب أقل مستوى في خمسة أيام، والذي نزل إليه في الجلسة السابقة، فيما يبدو أن الأسواق أقل قلقا حيال انتشار السلالة دلتا المتحورة لفيروس كورونا المستجد “كوفيد-19″، بينما ارتفع سعر الدولار النيوزيلندي بعد تعليقات تميل إلى التشديد النقدي من البنك المركزي، حسبما ذكرت وكالة رويترز.

وزاد الإقبال على المخاطرة في الأسواق العالمية بعدما منحت إدارة الأغذية والعقاقير الأمريكية موافقتها الكاملة على استخدام لقاح الوقاية من كوفيد-19 الذي طورته فايزر وبيونتيك في خطوة قد تسرع وتيرة التطعيمات في الولايات المتحدة.

واستقر سعر الدولار عند 93.004 مقابل سلة من العملات. وكان قد سجل أمس أقل مستوى في خمسة أيام عند 92.947 في أكبر هبوط يومي منذ مايو الماضي.

ومقابل العملة اليابانية، ارتفع سعر الدولار 0.1% إلى 109.805 ين للدولار. ونزل اليورو 0.1% مقابل الدولار إلى 1.1738 دولار.

وتسلط السوق الاهتمام حاليا على مؤتمر جاكسون هول يوم الجمعة، حيث يتوقع بعض المستثمرين أن يعطي رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي جيروم باول خلاله تلميحات عن جدول زمني محتمل لتقليص التحفيز النقدي.

وارتفع سعر الدولار الأسترالي، الذي يعتبر مؤشرا للإقبال على المخاطرة، 0.3% إلى 0.72305 دولار أمريكي.

وسجل سعر الدولار النيوزيلندي أعلى مستوى في ستة أيام عند 0.69375 دولار أمريكي مرتفعا 0.7% بعدما صرح كريستيان هوكسبي مساعد محافظ بنك الاحتياطي النيوزيلندي بأن واضعي السياسات درسوا بجدية رفع سعر الفائدة 50 نقطة أساس في الأسبوع الماضي.

ونزل سعر عملة بيتكوين المشفرة التي ارتفعت فوق 50 ألف دولار للمرة الأولى منذ مايو، أمس الاثنين، عن هذا المستوى المهم. ارتفعت بيتكوين 0.5% خلال تعاملات اليوم إلى نحو 49800 دولار.

كانت إدارة الأغذية والعقاقير الأمريكية قد منحت أمس الإثنين، موافقتها الكاملة على استخدام لقاح فايزر/بيونتك المضاد لـ”كوفيد-19″ والذي حصل على موافقة للاستخدام الطارئ في ديسمبر، مما يجعله أول لقاح ينال هذا الإقرار فيما تواجه السلطات صعوبة في إقناع المتشككين في اللقاحات.

ووافقت إدارة الأغذية والعقاقير على تطعيم من يبلغون من العمر 16 عاماً أو أكثر باللقاح الذي يؤخذ على جرعتين.

ويأمل مسؤولو الصحة العامة أن تؤدي الخطوة لـ”إقناع المزيد من الأمريكيين الذين لم يتلقوا التطعيم بأن لقاح فايزر آمن وفعال”، حيث يعرقل تردد بعض الأميركيين تعامل السلطات مع الجائحة.

وقالت مفوضة الإدارة بالوكالة جانيت وودكوك: “بينما تلقى الملايين بالفعل لقاحات كوفيد-19 بأمان، ندرك أنه بالنسبة للبعض، قد تغرس موافقة إدارة الأغذية والعقاقير على لقاح مزيدا من الاطمئنان لتلقي التطعيم”.

وكانت الإدارة قد وافقت على الاستخدام الطارئ للقاح لمن يبلغ من العمر 16 عاماً أو أكثر في ديسمبر، ليصبح أول لقاح يحظى بهذه الموافقة، ثم وافقت في مايو على الاستخدام الطارئ للقاح لعمر 12 عاماً فأكثر.