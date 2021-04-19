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سعر الدولار قرب أدنى مستوى في شهر مع تراجع العائدات الأمريكية

هبط سعر العملة الأمريكية التي تعتبر ملاذا آمنا بفعل تحسن الإقبال على المخاطرة وسط موجة صعود للأسهم العالمية إلى مستويات قياسية
محمد عبد السند 11:18 ص, الأثنين, 19 أبريل 21 11:18 ص, الأثنين, 19 أبريل 21

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استقر سعر الدولار في تعاملات اليوم الإثنين قرب أقل مستوى في شهر مقابل عملات أخرى، فيما حامت عائدات سندات الخزانة الأمريكية قرب أقل مستوى في خمسة أسابيع، بعدما أكد مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي) نظرته بأن أي زيادة في معدل التضخم من المرجح أن تكون مؤقتة، وفقا لما نشرته وكالة رويترز.

وهبط سعر العملة الأمريكية التي تعتبر ملاذا آمنا بفعل تحسن الإقبال على المخاطرة وسط موجة صعود للأسهم العالمية إلى مستويات قياسية.

ومنيت عملة بيتكوين الرقمية بخسائر يوم الأحد، متراجعة 14 % إلى 51 ألفا و541 دولارا وفي أحدث تعاملات سجلت 57 ألفا و20 دولارا.

وسجل مؤشر الدولار، الذي يتتبع أداء العملة الأمريكية أمام ست من العملات المنافسة، 91.632 بالقرب من مستواه المتدني في الأسبوع الماضي عند 91.484، وهو مستوى انحدر إليه آخر مرة في 18 مارس.

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وأمام العملة اليابانية، سجل سعر الدولار 108.55 ين قرب أقل مستوى منذ 24 مارس.

وسجل سعراليورو 1.1958 دولار أمريكي قرب أعلى مستوى منذ الرابع من مارس.

وكتب كريس وستون رئيس الأبحاث في “بيبرستون ماركتس،” وهي شركة سمسرة للنقد الأجنبي في ملبورن، في مذكرة للعملاء: “ستهيمن سوق الدخل الثابت على عالمي هذا الأسبوع” مع احتمال استمرار تراجع عائدات السندات الأمريكية مما يضعط على الدولار”.

وأضاف وستون أن مكاسب وول ستريت وسط قدر قليل من التقلبات “ستحد من صعود الدولار وتستقطب المزيد من بائعي العملة الأمريكية”.

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خسائر بيتكوين قياسية

على العكس من طفرة الأسعار التي تعيشها بيتكوين خلال الأسبوع الماضي، والتي نجحت خلالها في اجتياز مستويات الـ 60 ألف دولار، وبلوغ مستويات قياسية جديدة، فإنها هبطت إلى ما دون مستويات الـ60 ألف دولار، بتراجع من قمة 62.4 ألف دولار حتى قاع 55.1 ألف دولار، بنسبة 9% في الساعات الأولى من جلسة أمس الأحد، وفقا لما أورده موقع “إنفيستينج دوت كوم”.

وبعد محاولات مضنية لأكثر من شهر في تجاوز مستويات القمة السابقة عند 62 ألف دولار، والتي تكللت بالنجاح إبان إدراج أسهم “كوين بيز،” يبدو أن الوضع قد تبدل فجأة.

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وتراجع سعر بيتكوين خلال تلك اللحظات بحوالي 7% عند مستويات 57.8 ألف دولار بينما فقدت قيمتها السوقية نحو 55 مليار دولار.

وزادت القيمة السوقية لبيتكوين بنهاية تعاملات أمس الأول السبت إلى 1.133 تريليون دولار، بينما تبلغ الآن أقل من 1.08 تريليون دولار.

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بقلم محمد عبد السند

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