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سعر الدولار قرب أدنى مستوى في شهرين ونصف الأربعاء والأنظار تتجه إلى الفيدرالي

سجل سعر الدولار ليل الثلاثاء أقل مستوى أمام الجنيه الإسترليني فيما يزيد عن شهرين بعد مسح قوي للنمو في أوروبا،
محمد عبد السند 1:32 م, الأربعاء, 12 مايو 21 1:32 م, الأربعاء, 12 مايو 21

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اقترب الدولار الأمريكي من أقل مستوى في شهرين ونصف الشهر مقابل عملات رئيسية أخرى في تعاملات اليوم الأربعاء مع تشبث المتعاملين بالرهان على أن مجلس الاحتياطي الاتحادي سيبقي على سياسة التيسير النقدي، وذلك قبيل صدور بيانات من المتوقع أن تظهر زيادة حادة للتضخم في الولايات المتحدة على أساس سنوي، حسبما ذكرت وكالة رويترز.

وتوقع محللون أن تظهر البيانات التي تصدر في الساعة 1230 بتوقيت جرينتش ارتفاع الأسعار 3.6 بالمئة على أساس سنوي، وذلك نتيجة مستوى الأساس المنخفض في أبريل نيسان من العام الماضي. ومن المتوقع أن يسجل زيادة شهرية طفيفة عند 0.2 بالمئة.

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وسجل سعر الدولار ليل الثلاثاء أقل مستوى أمام الجنيه الإسترليني فيما يزيد عن شهرين بعد مسح قوي للنمو في أوروبا، وجرى تداوله دون هذا المستوى بقليل في آسيا عند 1.2126 دولار.

ونزلت العملة اليابانية 0.2 % إلى 108.835 ين مقابل الدولار.

وساهم العزوف عن المخاطرة في صعود مؤشر الدولار قليلا عند 90.278 مع استمرار ضغوط البيع في أسواق الأسهم، لكن يظل مؤشر الدولار فوق مستوى دعم رئيسي في نطاق بين 89.677 و89.206.

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واستقرت العملات المرتبطة بالسلع الأولية قرب مستويات مرتفعة قياسية، ونزل الدولاران الأسترالي والنيوزيلندي 0.5 % ليقبعا دون أعلى مستوى في عشرة أسابيع الذي سجلاه في الآونة الأخيرة بقليل، بينما لم يطرأ تغير يذكر على الدولار الكندي الذي استقر عند ما يقل بفارق طفيف عن ذورة أربع سنوات تقريبا.

وتشبث الإسترليني بمكاسبه ليجري تداوله عند 1.4118 دولار.

وقال رودريجو كاتريل خبير العملات الكبير في بنك أستراليا الوطني في سيدني: “طالما لا تشهد سوق الأسهم أي عملية تصحيح أكثر حدة، من المستبعد أن يكون ثمة إقبال على الدولار كملاذ آمن”.

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وأضاف: “نعلم الآن أن مجلس الاحتياطي الاتحادي ملتزم بشدة بسياسة التيسير”.

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بقلم محمد عبد السند

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