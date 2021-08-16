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سعر الدولار قرب أدنى مستوى في أسبوع الإثنين بفعل ضعف معنويات المستهلكين

هبط سعر الدولار إلى 109.335 ين لأول مرة منذ الرابع من أغسطس
محمد عبد السند 9:58 ص, الأثنين, 16 أغسطس 21 9:58 ص, الأثنين, 16 أغسطس 21

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استقر سعر الدولار قرب أقل مستوى في أسبوع مقابل العملات الرئيسية الأخرى في تعاملات اليوم الاثنين، فيما أضر تراجع معنويات المستهلكين الأمريكيين بالرهان على تشديد مجلس الاحتياطي الفيدرالي – البنك المركزي الأمريكي- سياسته النقدية مبكرا، بينما تراجع سعر كل من اليوان والدولار الاسترالي بعد بيانات اقتصادية صينية مخيبة للآمال، حسبما ذكرت وكالة رويترز.

ولم يطرأ تغير يذكر على مؤشر الدولار الذي يقيس أداء العملة الأمريكية أمام ست عملات أخرى عند 92.561 بعدما نزل 0.50% في نهاية الأسبوع الماضي.

وهبط سعر الدولار إلى 109.335 ين لأول مرة منذ الرابع من أغسطس اليوم الاثنين ولاحقا سجل تراجعا 0.16% عند 109.42 في ظل هبوط عائدات سندات الخزانة لأجل عشرة أعوام في الجلسة الآسيوية.

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ومقابل سعر العملة الأوروبية الموحدة ” اليورو” استقرت العملة الأمريكية عند 1.1789 دولار مقتربة من أقل مستوى في أسبوع عند 1.18045 دولار الذي بلغته الجمعة الماضية.

معنويات المستهلكين الأمريكيين تهوي في أوائل أغسطس لقاع 10 أعوام

أظهر مسح لجامعة ميتشيجان الأمريكية في نهاية الأسبوع الماضي تراجع معنويات المستهلكين لأقل مستوى منذ 2011 مع تسارع الإصابات بفيروس كورونا المستجد “كوفيد-19”.

وأوضح المسح أن معنويات المستهلكين في الولايات المتحدة تراجعت بشكل حاد في أوائل أغسطس إلى أدنى مستوى لها في عشر سنوات، إذ جاءت توقعات الأمريكيين متذبذبة بشأن كل شيء من الأوضاع المالية الشخصية إلى التضخم والتوظيف.

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وقالت جامعة ميشيجان إن مؤشر ثقة المستهلكين الأولي انخفض إلى 70.2 في النصف الأول من الشهر الجاري من قراءة نهائية عند 81.2 في يوليو .

وهذا هو أدنى مستوى منذ 2011 وواحد من أكبر ستة انخفاضات في السنوات الخمسين الماضية من المسح.

وكان اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم توقعوا أن يظل المؤشر دون تغيير عند 81.2.

وتذبذب الدولار مع تواتر البيانات الاقتصادية وكان قد بلغ ذروة أربعة أشهر في الأسبوع الماضي نتيجة الزخم من تعاف بسوق العمل ولكنه تراجع لاحقا بعدما هدأت ضغوط التضخم.

وفي آسيا نزل سعر الدولار الأسترالي 0.54 % إلى 0.7336 دولار أمريكي إثر بيانات مخيبة للآمال من الصين أكبر شريك تجاري للبلد فضلا عن تشديد إجراءات العزل بها.

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وتباطأ إنتاج المصانع ومبيعات التجزئة في الصين بشدة في يوليو مع تعطل الأنشطة بفعل تفش جديد لـ “كوفيد-19” وفيضانات مما يؤكد الدلائل بأن التعافي الاقتصادي يفقد قوة الدفع.

وضغطت البيانات على اليوان وتراجع من ذروة عشرة أيام عند 6.4733 أمام الدولار في التعاملات الفورية في الداخل.

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بقلم محمد عبد السند

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