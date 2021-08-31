سعر الدولار قرب أدنى مستوى فى 3 أسابيع وسط مخاوف من تقليص شراء السندات

تراجع سعر الدولار الأمريكى اليوم الثلاثاء ليقترب من أدنى مستوياته في ثلاثة أسابيع مقابل سلة عملات، مع ترقب المستثمرين لبيانات الوظائف الأمريكية هذا الأسبوع بحثا عن مؤشرات بشأن توقيت تقليص التحفيز، بحسب وكالة رويترز.

وظل سعر الدولار منخفضا منذ تصريحات رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالى جيروم باول في مؤتمر جاكسون هول يوم الجمعة، والتي ذكر فيها أن البنك المركزي قد يقلص برنامج شراء السندات هذا العام، وإن لم يذكر إطارا زمنيا محددا.

مؤشر سعر الدولار يتراجع بنسبة 0.25%

وانخفض مؤشر سعر الدولار بنسبة 0.25% إلى 92.456 وهو أدنى مستوياته منذ السادس من أغسطس.

وقال متعاملون إن التداول اليوم الثلاثاء سيتأثر أيضا على الأرجح بتدفقات نهاية الشهر من الشركات لمعاملات الاستيراد والتصدير.

وارتفع اليورو 0.3% مقابل الدولار المنخفض على نطاق واسع وسجل أعلى مستوى في ثلاثة أسابيع عند 1.18315 دولار.

صعود الجنيه الأسترليني إلى أعلى مستوى في أسبوعين

كما صعد الجنيه الإسترليني إلى أعلى مستوى في أسبوعين عند 1.38010 دولار قبل أن يتراجع وينخفض أدنى من 1.38 دولار.

ولم يطرأ تغير يذكر على الين وجرى تداوله عند 109.85 مقابل الدولار.

وصعد الدولار النيوزيلندي 0.9% إلى 0.70560 دولار بعد يوم من تخفيف رئيسة الوزراء جاسيندا أرديرن قيود مكافحة جائحة كوفيد-19 جزئيا خارج أوكلاند.

انخفاض اليوان الصيني في المعاملات الخارجية مقابل الدولار

وانخفض اليوان الصيني في المعاملات الخارجية مقابل الدولار، لكنه استقر على نطاق واسع بعد بيانات ضعيفة من مسوح للمصانع وقطاع الخدمات.

وبالنسبة للعملات المشفرة ، ارتفعت بيتكوين 1.6% إلى 47.752 دولار لتعوض بعض خسائر اليوم السابق.

وانخفض الدولار إلى أدنى مستوياته في أسبوعين في بداية التعاملات الأوروبية اليوم الثلاثاء، مستمراً في الضعف الناجم عن خطاب رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول الحذر في نهاية الأسبوع الماضي والتطلع إلى تقرير التوظيف الرئيسي يوم الجمعة.

ارتفاع زوج العملات الدولار الأمريكي مقابل اليورو بنسبة 0.3%

وارتفع زوج العملات الدولار الأمريكي مقابل اليورو بنسبة 0.3% إلى 1.1829، بالقرب من أعلى مستوياته منذ بداية الشهر.

وانخفض زوج العملات الدولار الأمريكي مقابل الين الياباني بنسبة 0.1% عند 109.82.

ارتفاع زوج العملات الدولار الأمريكي مقابل الجنيه الاسترليني بنسبة 0.3%

وارتفع زوج العملات الدولار الأمريكي مقابل الجنيه الاسترليني بنسبة 0.3% إلى 1.3799، بالقرب من أعلى مستوياته في أسبوعين. وارتفع زوج العملات الدولار الأمريكي مقابل الدولار الأسترالي الحساس للمخاطر بنسبة 0.6% إلى 0.7338.

في حين لا تزال العملة الأمريكية تعاني من عواقب تراجع رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باول، يوم الجمعة عن تقديم إشارة قوية بشأن الموعد الذي يخطط فيه البنك المركزي لتقليص مشترياته من الأصول، مما فاجأ الكثيرين في السوق الذين كانوا يبحثون عن جدول زمني محدد.

وقال المحللون لدى مؤسسة نورديا في مذكرة: “كان الجزء الأكثر تشددًا من اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة صريحًا للغاية في الأسابيع الأخيرة، بما في ذلك مضيفة جاكسون هول، إستر جورج، ولكن لا يزال يبدو كما لو أن اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة لم تشكل بعد وجهة نظر عليها إجماع حول كيفية معالجة التقليص التدريجي في الفترة الماضية، وأن الأمر قد يحدث في اجتماع سبتمبر.