سعر الدولار في مصر يستقر نسبيًا خلال تعاملات الأسبوع الماضي

استقر متوسط سعر الدولار نسبيًا أمام الجنيه في البنوك المصرية خلال تعاملات الأسبوع الماضي، بحسب بيانات البنك المركزي، ليسجل في ختام تعاملات أمس الخميس 15.651 جنيه للشراء، و15.751 للبيع، مقابل 15.645 جنيه للشراء، و15.745 نهاية تعاملات الأسبوع السابق عليه.

وأظهرت بيانات البنك المركزي، تقلب سعر العملة الخضراء في المتوسط ما بين الصعود والهبوط، في البنوك المصرية خلال مارس الحالي، إلا أنه في المجمل يكون عند نفس مستوى أسعار إغلاق فبراير الماضي، وذلك حتى ختام تعاملات الأمس.

وقال طارق عامر محافظ البنك المركزي، خلال اجتماع مع رئيس الجمهورية، بحسب بيان صادر عن المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن الوضع الحالي للاحتياطي النقدي الأجنبي يعتبر في مستوى قوي وآمن، وهو ما أدى إلى استقرار أسعار الصرف، وتحقيق سيولة في النقد الأجنبي.

وقررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري، أمس الخميس، الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية عند مستوى 8.25% و9.25 و8.75% على الترتيب، وذلك للمرة الثانية على التوالي في أول اجتماعين لها من عام 2021.

وقالت لجنة السياسة النقدية في بيانها التفسيري، إن أسعار العائد الأساسية لدى البنك المركزى مناسبة في الوقت الحالي، وتتسق مع تحقيق معدل التضخم المستهدف والبالغ 7% (± 2 نقطة مئوية) في المتوسط خلال الربع الأخير من عام 2022 واستقرار الأسعار على المدى المتوسط، وكذا تحقيق معدلات النمو غير التضخمية المستهدفة.

سعر الدولار الرسمي في البنك المركزي المصري الأسبوع الماضي

اختتم سعر الدولار الرسمي أمام الجنيه، تعاملات الأسبوع الماضي، على ارتفاع طفيف، ليصل إلى 15.646 جنيه للشراء، و15.776 جنيه للبيع، مقابل 15.626 جنيه للشراء، و15.754 جنيه للبيع في الأسبوع السابق عليه.

ويتم التعامل بالدولار الرسمي المعلن من قبل البنك المركزي في المؤسسات الحكومية الرسمية والمنافذ الجمركية. تطور سعر الدولار أمام الجنيه في البنك المركزي المصري خلال الفترة من 3 يناير وحتى 28 فبراير 2021

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

تراجعت أسعار صرف العملة الأمريكية أمام الجنيه لدى البنك الأهلي المصري، الأسبوع الماضي بنحو قرشين، لتصل إلى 15.63 جنيه للشراء، و15.73 للبيع، مقابل 15.65 جنيه للشراء، و15.75 للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر

بلغ سعر صرف الدولار الأمريكي أمام الجنيه في بنك مصر- ثاني أكبر البنوك الحكومية- 15.63 جنيه للشراء، و15.73 للبيع، ليكون أيضًا منخفضًا قرشين عن مستوى أسعار الأسبوع قبل الماضي.

السعر الأعلى والأدنى للدولار في السوق المصرية في ختام تعاملات الأسبوع

وعرض 5 بنوك سعر العملة الأمريكية أعلى مستوى له في السوق، اليوم الجمعة، عند 15.66 جنيه للشراء.

والبنوك هي: مصرف أبوظبي الإسلامي، ميد بنك، عوده، الإمارات دبي الوطني، QNB الأهلي.

بينما تداول 8 بنوك سعر العملة الخضراء عند أدنى سعر في السوق المصرية، مسجلًا 15.63 جنيه للشراء.

ومن بين البنوك التي تعرض الدولار عند أدنى سعر كلًا من بنك الكويت الوطني، وبنك الاستثمار العربي، وبنك التنمية الصناعية، وبنك أبوظبي الأول، والمصرف العربي الدولي، وبنك الإسكندرية، إضافة إلى البنك الأهلي وبنك مصر.

سعر الدولار في بنك كريدي أجريكول

وصلت العملة الخضراء أمام الجنيه لدى بنك كريدي أجريكول، عند مستوى 15.65 جنيه للشراء، و15.75 للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي الكويتي

وعُرض سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه في البنك الأهلي الكويتي، عند 15.65 جنيه للشراء، و15.75 للبيع. سعر الدولار اليوم امام الجنيه

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي

ويُتداول سعر الدولار الأمريكي لدى البنك التجاري الدولي عند 15.65 جنيه للشراء، و15.75 للبيع.

سعر الدولار في بنك بلوم

عرض سعر العملة الخضراء أمام الجنيه، لدى بنك بلوم عند 15.65 جنيه للشراء، و15.75 للبيع.

سعر الدولار في بنك فيصل الإسلامي

يتداول بنك فيصل الإسلامي، أسعار صرف الدولار أمام الجنيه، عند 15.64 جنيه للشراء، و15.74 للبيع.