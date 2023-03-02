سعر الدولار في مصر يرتفع 7 قروش ويسجل 30.77 جنيه

ارتفع سعر الدولار مع اقتراب نهاية تعاملات اليوم بقيمة 7 قروش، ليسجل 30.72 جنيه للشراء و30.77 جنيه للبيع، وذلك في مصرف أبوظبي الإسلامي.

وكان سعر الدولار قد استقر عند 30.68 جنيه لعدة أيام.



وسجل الدولار 30.67 جنيه للشراء و30.77 جنيه للبيع، وذلك في البنوك التالية: كريدي أجريكول، المصرف المتحد، المشرق، الاستثمار العربي، أبوظبي التجاري.



واستقر سعر الدولار عند 30.60 جنيه للشراء و30.68 جنيه للبيع، وذلك في ميد بنك، وانخفض عند حدود 30.58 جنيه للشراء و30.68 جنيه للبيع، في بنوك: الكويت الوطني، المصري لتنمية الصادرات.