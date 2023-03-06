سعر الدولار في مصر يرتفع 6 قروش للبيع ويسجل 30.83 جنيه منتصف تعاملات اليوم

ارتفع سعر الدولار في مصر اليوم نحو 6 قروش للبيع، ليسجل 30.83 جنيه في بنوك: (مصرف أبوظبي الإسلامي، الاستثمار العربي، التجاري الدولي، الإمارات دبي الوطني، المصرف العربي الدولي، فيصل الإسلامي، وبنك HSBC).

وارتفع سعر الدولار للشراء بحوالي 6 قروش ليسجل 30.78 جنيه كأعلي سعر له في مصرف أبوظبي الإسلامي، كما سجل 30.73 جنيه في بنك الاستثمار العربي، التجاري الدولي، الإمارات دبي الوطني، المصرف العربي الدولي، HSBC، وبنك فيصل الإسلامي.

سعر الدولار في البنك المركزي المصري

وسجل سعر الدولار الرسمي في البنك المركزي المصري اليوم، 30.77 جنيه للبيع، و30.67 جنيه للشراء.

وفيما يخص سعر الصرف في بنكي الأهلي ومصر، فقد سجل 30.73 جنيه و30.63 جنيه، للبيع والشراء علي الترتيب.

سعر الدولار الأقل انخفاضاً للبيع والشراء

وسجل سعر الدولار الأقل انخفاضاً للبيع والشراء في بنك التنمية الصناعية، حيث يسجل 30.67 جنيه للبيع، و30.57 جنيه للشراء.

يشهد سعر الصرف الرسمي تقلبات عدة، منذ إندلاع الحرب الروسية الأوكرانية في 24 فبراير 2022، و خاصة بعد اتخاذ البنك المركزي المصري قرار اتباع سياسة سعر الصرف المرن في أكتوبر الماضي 2022.

ويترقب الجميع عن كثب قرار لجنة السياسة النقدية

في اجتماعها المقرر عقده نهاية الشهر الجاري، وذلك بعدما قرر تثبيت أسعار الفائدة في اجتماعه الأخير الشهر الماضي.