سعر الدولار في مصر يرتفع 5 قروش للبيع ويصل إلى 30.88 جنيه

ارتفع سعر الدولار للبيع بنحو 5 قروش، ليسجل 30.88 جنيه في بنوك: (مصرف أبوظبي الإسلامي، ميد بنك، كريدي أجريكول، قناة السويس، المصرف المتحد، المشرق، المصري لتنمية الصادرات، الاستثمار العربي، أبوظبي التجاري، التجاري الدولي، الإمارات دبي الوطني، المصرف العربي الدولي، الإسكندرية، الأهلي المتحد، فيصل الإسلامي، HSBC، وبنك قطر الوطني).

وصعد سعر الدولار في مصر للشراء بحوالي 5 قروش أيضًا، ليصل إلى 30.83 جنيه في مصرف أبوظبي الإسلامي، و30.80 جنيه في ميد بنك.

الأرض تهتز تحت الدولار

سعر الدولار في البنك المركزي المصري

ارتفع سعر الدولار الرسمي في البنك المركزي المصري بـ6 قروش للبيع، ليسجل 30.89 جنيه، كما سجل سعر الشراء 30.78 جنيه، أما في بنكي الأهلي المصري وبنك مصر، فسجل سعر الدولار 30.78 جنيه و30.68 جنيه، للبيع والشراء على الترتيب.

ويتوفر سعر الدولار الأقل بيعًا وشراءً في بنك التنمية الصناعية، حيث يستقر عند سعر 30.73 جنيه للبيع، و30.63 جنيه للشراء.

سعر الصرف في مصر

يشهد سعر الصرف الرسمي تقلبات عدة، منذ اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية في 24 فبراير 2022، وخاصة بعد اتخاذ البنك المركزي المصري قرار اتباع سياسة سعر الصرف المرِن في أكتوبر الماضي 2022.

ويترقب الجميع عن كثب قرار لجنة السياسة النقدية

في اجتماعها المقرر عقده نهاية الشهر الحالي، وذلك بعدما قرر تثبيت أسعار الفائدة، في اجتماعه الأخير الشهر الماضي، عند سعر 16.75% للائتمان والخصم.