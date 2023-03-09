سعر الدولار في مصر يرتفع قرشين للبيع ويسجل 30.95 جنيه نهاية تعاملات اليوم

ارتفع سعر الدولار اليوم قرشين للبيع، من 30.93 جنيه إلي 30.95 جنيه، في بنوك: (كريد أجريكول، قناة السويس، المصرف المتحد، الكويت الوطني، المصري لتنمية الصادرات، الاستثمار العربي، أبوظبي التجاري، التجاري الدولي، الإمارات دبي الوطني، الإسكندرية، فيصل الإسلامي، HSBC، وبنك قطر الوطني).

واستقر سعر الدولار للشراء عند 30.88 جنيه، في مصرف أبوظبي الإسلامي، و30.85 جنيه في عدة بنوك منها بنك كريدي أجريكول، ميد بنك، قناة السويس، المصرف المتحد، الكويت الوطني، المصري لتنمية الصادرات، وبنك أبوظبي التجاري.

سعر الدولار في البنك المركزي المصري

وسجل سعر الدولار الرسمي في البنك المركزي المصري 30.96 جنيه للبيع، و30.84 جنيه للشراء، أما في بنكي الأهلي المصري وبنك مصر، فقد سجل سعر صرف الدولار 30.85 جنيه و30.75 جنيه للبيع والشراء علي الترتيب.

سعر الصرف في مصر

يشهد سعر الصرف الرسمي تقلبات عدة، منذ اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية في 24 فبراير 2022، وخاصة بعد اتخاذ البنك المركزي المصري قرار اتباع سياسة سعر الصرف المرِن في أكتوبر الماضي 2022.

ويترقب الجميع عن كثب قرار لجنة السياسة النقدية

في اجتماعها المقرر عقده نهاية الشهر الحالي، وذلك بعدما قررت تثبيت أسعار الفائدة، في اجتماعها الأخير الشهر الماضي، عند سعر 16.75% للائتمان والخصم.