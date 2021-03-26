سعر الدولار في مصر يرتفع خلال تعاملات الأسبوع الماضي

ارتفع متوسط سعر الدولار أمام الجنيه في البنوك المصرية بقيمة 3.4 قرش خلال تعاملات الأسبوع الماضي، بحسب بيانات البنك المركزي، ليسجل في ختام تعاملات أمس الخميس 15.686 جنيه للشراء، و15.786 للبيع، مقابل 15.651 جنيه للشراء، و15.751 نهاية تعاملات الخميس السابق عليه.

وخلال الأسبوع الماضي، شهدت أسعار الدولار تقلبات في السوق المصرية، حيث افتتحت تعاملات الأسبوع متراجعة، قبل أن ترتفع خلال أيام الإثنين والثلاثاء والأربعاء بنحو 6 قروش، إلا إنها اختتمت تعاملات أمس الخميس متراجعة 2.22 قرش.

وعلى مدار شهر مارس، تكون أسعار الدولار الأمريكي مرتفعة في المتوسط 2.86 قرش أمام الجنيه، بعد سلسة من التأرجح في أسعارها ما بين الصعود والهبوط، وفقًا لبيانات الموقع الإلكتروني للبنك المركزي.

وقررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري، منتصف الشهر الجاري، الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية عند مستوى 8.25% و9.25 و8.75% على الترتيب.

وقال طارق عامر محافظ البنك المركزي، في تصريحات خلال اجتماع مع رئيس الوزراء، إن الوضع الحالي للاحتياطي النقدي الأجنبي في مستوى قوي وآمن، وهو ما أدى إلى استقرار أسعار الصرف، وتحقيق سيولة في النقد الأجنبي، الأمر الذي كان له بالغ الأثر في تجاوز تداعيات كورونا خلال العام الماضي.

وارتفع احتياطي النقد الأجنبي لمصر فى فبراير الماضي، بقيمة 100 مليون دولار، ليصل إلى 40.201 مليار دولار، مقارنة مع 40.101 مليار بنهاية يناير السابق عليه.

سعر الدولار الرسمي في البنك المركزي المصري الأسبوع الماضي

صعد سعر الدولار الرسمي أمام الجنيه، خلال تعاملات الأسبوع الماضي، ليصل إلى 15.666 جنيه للشراء، و15.802 جنيه للبيع، مقابل 15.646 جنيه للشراء، و15.776 جنيه للبيع في الأسبوع السابق عليه.

ويتم التعامل بالدولار الرسمي المعلن من قبل البنك المركزي في المؤسسات الحكومية الرسمية والمنافذ الجمركية. تطور سعر الدولار أمام الجنيه في البنك المركزي المصري خلال الفترة من 3 يناير وحتى 28 فبراير 2021

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

زادت أسعار صرف العملة الأمريكية أمام الجنيه لدى البنك الأهلي المصري، الأسبوع الماضي بنحو 4 قروش، لتصل إلى 15.67 جنيه للشراء، و15.77 للبيع، مقابل 15.63 جنيه للشراء، و15.73 للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر

بلغ سعر صرف الدولار الأمريكي أمام الجنيه في بنك مصر- ثاني أكبر البنوك الحكومية- 15.67 جنيه للشراء، و15.77 للبيع، ليكون مرتفعا 4 قروش على مستوى أسعار الأسبوع قبل الماضي.

السعر الأعلى والأدنى للدولار في السوق المصرية في ختام تعاملات الأسبوع

عرض مصرف أبوظبي الإسلامي، سعر العملة الأمريكية عند أعلى مستوى له في السوق، في ختام تعاملات الأسبوع المنقضي، مسجلًا 15.72 جنيه للشراء.

بينما تداول المصرف المتحد، وبنك المشرق، وبنك أبوظبي الأول، وبنك الكويت الوطني، سعر الدولار الأمريكي، عند أدنى مستوى في السوق، ليسجل 15.67 جنيه للشراء.

سعر الدولار في بنك الاستثمار العربي

سجلت العملة الخضراء أمام الجنيه لدى بنك الاستثمار العربي، مستوى 15.71 جنيه للشراء، و15.81 للبيع. الدولار الأمريكي

سعر الدولار في بنك قناة السويس

وعُرض سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه في بنك قناة السويس، عند 15.70 جنيه للشراء، و15.80 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك العربي الأفريقي الدولي

ويُتداول سعر الدولار الأمريكي لدى البنك العربي الأفريقي الدولي، عند 15.69 جنيه للشراء، و15.79 للبيع.

سعر الدولار في البنك المصري الخليجي

وفي البنك المصري الخليجي، عرض سعر العملة الخضراء أمام الجنيه، عند 15.69 جنيه للشراء، و15.79 للبيع.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي CIB

ويتداول البنك التجاري الدولي، أسعار صرف الدولار أمام الجنيه، عند 15.69 جنيه للشراء، و15.79 للبيع.

سعر الدولار في البنك العقاري المصري العربي

وسجلت العملة الأمريكية، في ختام تعاملات الأسبوع، أمام الجنيه، لدى البنك العقاري المصري العربي، مستوى 15.68 جنيه للشراء، و15.78 جنيه للبيع.