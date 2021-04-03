سعر الدولار في مصر اليوم السبت 3-4-2021

استقر سعر الدولار فى مصر اليوم السبت 3-4-2021؛ أمام الجنيه في البنوك المصرية، نظرًا إلى عطلة البنوك الأسبوعية يومي الجمعة والسبت، وذلك بعد أن أنهت أسعار الدولار تعاملات الأسبوع الماضي، متراجعة 3 قروش، بحسب بيانات البنك المركزي.

وطبقا لبيانات البنك المركزي، اختتم متوسط سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه تعاملات الخميس الماضي، عند مستوى 15.656 جنيه للشراء، و15.756 للبيع، مقابل 15.686 جنيه للشراء، و15.786 نهاية تعاملات الخميس السابق عليه.

ومن المقرر أن يعلن البنك المركزي المصري، أرصدة احتياطي النقد الأجنبي لمصر في شهر مارس الماضي، خلال الأسبوع الجاري.

السعر الأعلى والأدنى للدولار في السوق المصرية

عرض بنك الإمارات دبي الوطني، ومصرف أبوظبي الإسلامي، سعر العملة الأمريكية عند أعلى مستوى له في السوق، اليوم السبت، مسجلًا 15.67 جنيه للشراء.

في حين تداول المصرف العربي الدولي وبنك الإسكندرية، سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه، عند أدنى مستوى في مصر، ليسجل 15.64 جنيه للشراء.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

بلغت أسعار صرف الدولار أمام الجنيه، لدى البنك الأهلي المصري، مستوى 15.64 جنيه للشراء، و15.74 للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر

وعُرض سعر العملة الخضراء أمام الجنيه، في بنك مصر، عند 15.64 جنيه للشراء، و15.74 للبيع.

سعر الدولار في البنك العربي الأفريقي الدولي

وبلغ سعر صرف الدولار الأمريكي أمام الجنيه لدى البنك العربي الأفريقي الدولي، 15.66 جنيه للشراء، و15.76 للبيع.

سعر الدولار اليوم امام الجنيه

سعر الدولار في بنك كريدي أجريكول

وسجلت العملة الخضراء أمام الجنيه لدى بنك كريدي أجريكول، 15.66 جنيه للشراء، و15.76 للبيع.

سعر الدولار في بنك التنمية الصناعية

وعُرض سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه في بنك التنمية الصناعية، عند 15.66 جنيه للشراء، و15.76 للبيع.

سعر الدولار في بنك الكويت الوطني

ويُتداول سعر الدولار الأمريكي لدى بنك الكويت الوطني، عند 15.66 جنيه للشراء، و15.76 للبيع.

سعر الدولار في بنك أبوظبي التجاري

وفي بنك أبوظبي التجاري، عُرض سعر العملة الخضراء أمام الجنيه عند 15.66 جنيه للشراء، و15.76 للبيع.

سعر الدولار فى البنك العقاري المصري العربي

وسجل سعر الدولار الأمريكي لدى البنك العقاري المصري العربي، عند 15.65 جنيه للشراء، و15.75 للبيع .

سعر الدولار الرسمي في البنك المركزي المصري

سجل سعر الدولار الرسمي أمام الجنيه، في البنك المركزي، في نهاية تعاملات الأسبوع الماضي، مستوى 15.645 جنيه للشراء، و15.774 جنيه للبيع.