سعر الدولار في مصر اليوم الخميس 13-5-2021

استقر سعر الدولار فى مصر، اليوم الخميس 13-5-2021؛ أمام الجنيه في البنوك المصرية، نظرًا إلى عطلة البنوك بمناسبة عيد الفطر المبارك. وقرر البنك المركزي المصري تعطيل العمل بالبنوك العاملة في مصر اعتبارًا من يوم الأربعاء الموافق 12 مايو 2021 حتى يوم الأحد الموافق 16 مايو 2021؛ بمناسبة عيد الفطر المبارك، على أن يُستأنف العمل صباح يوم الاثنين الموافق 17 مايو 2021.

وطبقًا لبيانات البنك المركزي المصري، استقر متوسط سعر الدولار الأمريكي في آخِر أيام العمل الرسمية الثلاثاء الماضي، عند 15.626 جنيه للشراء، و15.725 جنيه للبيع.

السعر الأعلى للدولار في السوق المصرية

يعرض البنك الأهلي الكويتي سعر العملة الأمريكية عند أعلى مستوى له في السوق، عند 15.65 جنيه للشراء.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

سجل أسعار صرف العملة الأمريكية، لدى البنك الأهلي المصري، مستوى 15.61 جنيه للشراء، و15.71 للبيع، وهو أدنى سعر في السوق المصرية.

سعر الدولار في بنك مصر

بلغ سعر صرف الدولار الأمريكي أمام الجنيه في بنك مصر- ثاني أكبر البنوك الحكومية- 15.61 جنيه للشراء، و15.71 للبيع.

سعر الدولار في بنك قناة السويس

سجلت العملة الخضراء أمام الجنيه لدى بنك قناة السويس، 15.61 جنيه للشراء، و15.71 للبيع.

سعر الدولار في ميد بنك

وعُرض سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه في ميد بنك، عند 15.61 جنيه للشراء، و15.71 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك عوده

ويُتداول سعر الدولار الأمريكي لدى بنك عوده، عند 15.63 جنيه للشراء، و15.73 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك كريدي أجريكول

وفي بنك كريدي أجريكول، عرض سعر العملة الخضراء أمام الجنيه، عند 15.63 جنيه للشراء، و15.73 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك العربي الأفريقي الدولي

ويتداول البنك العربي الأفريقي الدولي، أسعار صرف الدولار أمام الجنيه، عند 15.63 جنيه للشراء، و15.73 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي CIB

وسجلت العملة الأمريكية، أمام الجنيه، لدى البنك التجاري الدولي، 15.61 جنيه للشراء، و15.71 جنيه للبيع.