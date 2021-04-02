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سعر الدولار في مصر اليوم الجمعة 2-4-2021

العملة الخضراء تسجل أعلى سعر في السوق المصرية عند 15.67 جنيه للشراء لدى بنك الإمارات دبي الوطني
الحسينى حسن 9:39 ص, الجمعة, 2 أبريل 21 9:39 ص, الجمعة, 2 أبريل 21

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استقر سعر الدولار فى مصر اليوم الجمعة 2-4-2021؛ أمام الجنيه في البنوك المصرية، نظرًا إلى عطلة البنوك الأسبوعية، وذلك بعد أن أنهت أسعار الدولار تعاملات الأمس، مستقرة نسبيا، بحسب بيانات البنك المركزي، عند مستوى 15.656 جنيه للشراء، و15.756 للبيع، مقابل 15.655 جنيه للشراء، و15.755 للبيع أول أمس.

وخلال الأسبوع الماضي، شهدت أسعار صرف الدولار الأمريكي تقلبات أمام الجنيه، ما بين الصعود والهبوط، إلا أنها متراجعة 3 قروش تقريبا عن مستوى أسعار إغلاق الأسبوع السابق عليه، بحسب بيانات البنك المركزي.

ومن المقرر أن يعلن البنك المركزي المصري، أرصدة احتياطي النقد الأجنبي لمصر في شهر مارس الماضي، خلال الأيام القليلة المقبلة.

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السعر الأعلى والأدنى للدولار في السوق المصرية

قام بنك الإمارات دبي الوطني، ومصرف أبوظبي الإسلامي، بعرض سعر العملة الأمريكية عند أعلى مستوى له في السوق، اليوم الجمعة، مسجلًا 15.67 جنيه للشراء.

بينما عرض المصرف العربي الدولي وبنك الإسكندرية، سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه، عند أدنى مستوى في مصر، ليسجل 15.64 جنيه للشراء.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

سجلت أسعار صرف الدولار أمام الجنيه، لدى البنك الأهلي المصري، مستوى 15.64 جنيه للشراء، و15.74 للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر

وعُرض سعر العملة الخضراء أمام الجنيه، في بنك مصر، عند 15.64 جنيه للشراء، و15.74 للبيع.

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سعر الدولار في البنك العربي الأفريقي الدولي

وبلغ سعر صرف الدولار الأمريكي أمام الجنيه لدى البنك العربي الأفريقي الدولي، عند 15.66 جنيه للشراء، و15.76 للبيع.

الدولار
الدولار

سعر الدولار في ميد بنك

وسجلت العملة الخضراء أمام الجنيه لدى ميد بنك، 15.66 جنيه للشراء، و15.76 للبيع.

سعر الدولار في المصرف المتحد

وعُرض سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه في المصرف المتحد، عند 15.66 جنيه للشراء، و15.76 للبيع.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي

ويُتداول سعر الدولار الأمريكي لدى البنك التجاري الدولي، عند 15.66 جنيه للشراء، و15.76 للبيع.

سعر الدولار في بنك HSBC

وفي بنك HSBC، عُرض سعر العملة الخضراء أمام الجنيه عند 15.66 جنيه للشراء، و15.76 للبيع.

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سعر الدولار فى بنك فيصل الإسلامي

وسجل سعر الدولار الأمريكي لدى بنك فيصل الإسلامي، عند 15.65 جنيه للشراء، و15.75 للبيع .

سعر الدولار الرسمي في البنك المركزي المصري

سجل سعر الدولار الرسمي أمام الجنيه، في البنك المركزي، أمس الخميس، مستوى 15.645 جنيه للشراء، و15.774 جنيه للبيع.

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بقلم الحسينى حسن

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