شهد سعر الدولار في مصر اليوم الجمعة 19-3-2021، أمام الجنيه استقرارا في البنوك؛ نظرًا إلى عطلة البنوك الأسبوعية يومي الجمعة والسبت، وذلك بعد أن أنهى تعاملات الخميس، عند مستوى 15.651 جنيه للشراء، و15.751 جنيه للبيع، مقابل 15.658 جنيه للشراء، و15.757 جنيه للبيع أمس الأول.

وخلال الأسبوع الجاري، لم تحدث أي تغيرات كبيرة في أسعار العملة الأمريكية بحسب البيانات المعلنة من قبل البنك المركزي المصري.

وأمس الخميس، قررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري، الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية عند مستوى 8.25% و9.25% و8.75% على الترتيب، وذلك للمرة الثانية على التوالي في أول اجتماعين لها من عام 2021.

وقالت لجنة السياسة النقدية في بيانها التفسيري، إن أسعار العائد الأساسية لدى البنك المركزى تعد مناسبة في الوقت الحالي، وتتسق مع تحقيق معدل التضخم المستهدف والبالغ 7% (± 2 نقطة مئوية) في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2022 واستقرار الأسعار على المدى المتوسط وكذا تحقيق معدلات النمو غير التضخمية المستهدفة.

السعر الأعلى والأدنى للدولار في السوق المصرية

عرض 5 بنوك سعر العملة الأمريكية أعلى مستوى له في السوق، اليوم الجمعة، عند 15.66 جنيه للشراء.

والبنوك الخميس هي: مصرف أبوظبي الإسلامي، ميد بنك، بنك عوده، بنك الإمارات دبي الوطني، بنك QNB الأهلي.

بينما تداول 8 بنوك سعر العملة الخضراء عند أدنى سعر في السوق المصرية، مسجلًا 15.63 جنيه للشراء.

ومن بين البنوك التي تعرض الدولار عند أدنى سعر كلًا من بنك الكويت الوطني، وبنك الاستثمار العربي، وبنك التنمية الصناعية، وبنك أبوظبي الأول، والمصرف العربي الدولي، وبنك الإسكندرية.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

عرض البنك الأهلي المصري، أسعار صرف العملة الأمريكية أمام الجنيه، اليوم الجمعة، عند مستوى 15.63 جنيه للشراء، و15.73 للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر

سجل سعر صرف الدولار الأمريكي أمام الجنيه لدى بنك مصر- ثاني أكبر البنوك الحكومية – مستوى 15.63 جنيه للشراء، و15.73 للبيع. الدولار

سعر الدولار في بنك كريدي أجريكول

وصلت العملة الخضراء أمام الجنيه لدى بنك كريدي أجريكول، عند مستوى 15.65 جنيه للشراء، و15.75 للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي الكويتي

وعُرض سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه في البنك الأهلي الكويتي، اليوم، عند 15.65 جنيه للشراء، و15.75 للبيع.

سعر الدولار في البنك المصري الخليجي

ويُتداول سعر الدولار الأمريكي لدى البنك المصري الخليجي عند 15.65 جنيه للشراء، و15.75 للبيع.

سعر الدولار في البنك المصري لتنمية الصادرات

عرض سعر العملة الخضراء أمام الجنيه، لدى البنك المصري لتنمية الصادرات عند 15.65 جنيه للشراء، و15.75 للبيع.

سعر الدولار في المصرف المتحد

يتداول المصرف المتحد، أسعار صرف الدولار أمام الجنيه، عند 15.64 جنيه للشراء، و15.74 للبيع. تطور سعر الدولار أمام الجنيه في البنك المركزي المصري خلال الفترة من 3 يناير وحتى 28 فبراير 2021

سعر الدولار في بنك فيصل الإسلامي

وقام بنك فيصل الإسلامي، بعرض العملة الأمريكية أمام الجنيه، عند مستوى 15.64 جنيه للشراء، و15.74 جنيه للبيع.

سعر الدولار الرسمي في البنك المركزي المصري

سجل سعر الدولار الرسمي أمام الجنيه، في البنك المركزي، أمس الخميس، مستوى 15.646 جنيه للشراء، و15.776 جنيه للبيع.