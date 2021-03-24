سعر الدولار في مصر اليوم الأربعاء 24-3-2021

استقر سعر الدولار فى مصر اليوم الأربعاء 24-3-2021، أمام الجنيه لدى البنوك المصرية، بعد أن أنهت أسعاره تعاملات، أمس الثلاثاء، مرتفعة بحوالي 3 قروش، لتسجل في المتوسط 15.708 جنيه للشراء، و15.807 جنيه للبيع، مقابل 15.678 جنيه للشراء، و15.778 جنيه للبيع، أول أمس الإثنين، طبقا لبيانات البنك المركزي المصري.

وشهدت أسعار الدولار في مصر تقلبات ما بين الصعود والهبوط، بحسب بيانات البنك المركزي، خلال شهر مارس الجاري، إلا أنها في المجمل تكون مرتفعة 5 قروش عن مستوى أسعار إغلاق فبراير.

السعر الأعلى والأدنى للدولار في السوق المصرية

عرض مصرف أبوظبي الإسلامي وبنك الإمارات دبي الوطني، سعر العملة الأمريكية عند أعلى مستوى له في السوق، بمستهل تعاملات اليوم الأربعاء، عند 15.72 جنيه للشراء.

في حين تداول بنك قناة السويس، أقل سعر للدولار الأمريكي أمام الجنيه في السوق المصرية، عند 15.67 جنيه للشراء.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

افتتحت أسعار صرف العملة الأمريكية أمام الجنيه، تعاملات اليوم، لدى البنك الأهلي المصري، عند مستوى 15.69 جنيه للشراء، و15.79 للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر

سجل سعر صرف الدولار الأمريكي أمام الجنيه لدى بنك مصر – ثاني أكبر البنوك الحكومية – مستوى 15.69 جنيه للشراء، و15.79 للبيع.

سعر الدولار في بنك البركة

سجلت العملة الخضراء أمام الجنيه لدى بنك البركة، مستوى 15.71 جنيه للشراء، و15.81 للبيع، بمستهل تعاملات اليوم.

الدولار

سعر الدولار في البنك المصري الخليجي

وعُرض سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه في البنك المصري الخليجي، عند 15.71 جنيه للشراء، و15.81 للبيع.

سعر الدولار في المصرف المتحد

ويُتداول سعر الدولار الأمريكي لدى المصرف المتحد، عند 15.71 جنيه للشراء، و15.81 للبيع.

سعر الدولار في البنك المصري لتنمية الصادرات

وفي البنك المصري لتنمية الصادرات، عرض سعر العملة الخضراء أمام الجنيه، عند 15.71 جنيه للشراء، و15.81 للبيع.

سعر الدولار في البنك العقاري المصري العربي

ويتداول البنك العقاري المصري العربي، أسعار صرف الدولار أمام الجنيه، عند 15.70 جنيه للشراء، و15.80 للبيع.

تطور سعر الدولار أمام الجنيه في البنك المركزي المصري خلال الفترة من 3 يناير وحتى 28 فبراير 2021

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

وسجلت العملة الأمريكية، في بداية تعاملات اليوم، أمام الجنيه، لدى بنك الإسكندرية، مستوى 15.70 جنيه للشراء، و15.80 جنيه للبيع.

سعر الدولار الرسمي في البنك المركزي المصري

وبلغ سعر الدولار الرسمي أمام الجنيه، في البنك المركزي، الأمس، مستوى 15.668 جنيه للشراء، و15.797 جنيه للبيع.