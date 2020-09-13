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سعر الدولار في بداية التعاملات بالبنوك المصرية الأحد 13-9-2020

8 بنوك تعرض العملة الخضراء عند أقل سعر
الحسينى حسن 10:14 ص, الأحد, 13 سبتمبر 20 10:14 ص, الأحد, 13 سبتمبر 20

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استقر سعر الدولار أمام الجنيه بالبنوك المصرية في بداية تعاملات اليوم الأحد 13-9-2020.

ومنذ بداية سبتمبر الحالى، فقد متوسط سعر الدولار في البنوك نحو 10.14 قرش أمام الجنيه، وفقًا لبيانات البنك المركزي المصري.

أعلى سعر في السوق

عرض مصرف أبوظبي الإسلامي، والبنك الأهلي المتحد، سعر الدولار أمام الجنيه عند أعلى مستوى في السوق في بداية التعاملات، عند 15.75 جنيه للشراء و15.85 جنيه للبيع.

8 بنوك تعرض العملة الخضراء عند أقل سعر

سجل سعر العملة الأمريكية أمام الجنيه لدى 8 بنوك، أدنى سعر في بداية تعاملات الأحد، عند 15.70 جنيه للشراء و15.80 جنيه للبيع.

والبنوك الثمانية هي: بنك مصر إيران للتنمية، بنك قناة السويس، المصرف المتحد، بنك الكويت الوطني، البنك التجاري الدولي، بنك الإمارات دبي الوطني، المصرف العربي الدولي، بنك قطر الوطنى QNB.

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سعر الدولار لدى البنك الأهلي وبنك مصر

بلغ سعر العملة الخضراء أمام الجنيه لدى البنك الأهلي وبنك مصر، نحو 15.72 جنيه للشراء و15.82 جنيه للبيع.

وبالإضافة إلى بنكي الأهلي مصر، يتداول بنوك عوده والمصري لتنمية الصادرات والتنمية الصناعية وأبوظبي الأول، الدولار عند نفس المستوى.

الدولار

9 بنوك تشتري الدولار عند 15.71 جنيه

تداول 9 بنوك سعر العملة الأمريكية أمام الجنيه في بداية تعاملات اليوم، عند 15.71 جنيه للشراء و15.81 جنيه للبيع.

وتضم قائمة البنوك كلًا من البنك العربي الأفريقي الدولي، بنك بلوم، البنك الأهلي الكويتي، البنك المصري الخليجي، بنك المشرق، البنك العقاري المصري العربي، بنك التعمير والإسكان، بنك الإسكندرية، بنك HSBC.

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بقلم الحسينى حسن

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