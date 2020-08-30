سعر الدولار في البنوك يتراجع بمنتصف تعاملات الأحد 30-8-2020

تراجع سعر الدولار أمام الجنيه في أغلب البنوك المصرية بمنتصف تعاملات اليوم الأحد 30-8-2020.

سعر الدولار فى مصر اليوم يسجل أدنى مستوى ببنكى أبو ظبى والمصرف العربى

سجل سعر الدولار أدنى مستوى له خلال تعاملات اليوم الأحد، لدى بنك أبوظبي الأول والمصرف العربي الدولي عند 15.80 جنيه للشراء و15.90 جنيه للبيع.

أعلى سعر للعملة الأمريكية

عرض مصرف أبوظبي الإسلامي، والبنك المصري الخليجي، سعر صرف الدولار أمام الجنيه عند أعلى مستوى في السوق مسجلًا 5.83 جنيه للشراء و15.93 جنيه للبيع.

الدولار يتراجع قرشًا بالبنك الأهلي وبنك مصر

تراجع أسعار صرف الدولار أمام الجنيه لدى البنك الأهلي وبنك مصر بنحو قرشًا واحدًا، بمنتصف تعاملات اليوم، ليسجل 15.82 جنيه للشراء و15.92 جنيه للبيع.

13 بنكًا تعرض سعر شراء الدولار عند 15.82 جنيه

عرض 13 بنكًا سعر الدولار أمام الجنيه بمنتصف التعاملات عند 15.82 جنيه للشراء و15.92 جنيه للبيع.

وتشمل قائمة البنوك بجانب البنك الأهلي وبنك مصر، كلا من البنك العربي الأفريقي الدولي، وبنك بلوم، والبنك الأهلي الكويتي، بنك مصر إيران للتنمية، وبنك قناة السويس، وبنك عوده، وبنك المشرق، وبنك الكويت الوطني، وبنك الاستثمار العربي، وبنك التنمية الصناعية، وبنك QNB.

بيع الدولار يسجل 15.91 جنيه لدى 9 بنوك

بلغ سعر الدولار أمام الجنيه، لدى 9 بنوك، نحو 15.81 جنيه للشراء و15.91 جنيه للبيع.

والبنوك التسعة هي: المصرف المتحد، البنك المصري لتنمية الصادرات، البنك العقاري المصري العربي، البنك الأهلي المتحد، البنك التجاري الدولي، بنك الإمارات دبي الوطني، بنك التعمير والإسكان، بنك الإسكندرية، بنك HSBC.

الدولار يواصل تراجعه في السوق خلال أغسطس

منذ بداية شهر أغسطس الجاري، خسر متوسط سعر الدولار أمام الجنيه حوالي 11.6 قرش ليسجل 15.817 جنيه للشراء و15.917 جنيه للبيع بتعاملات الخميس الماضي، وفقًا لبيانات البنك المركزي المصري.

ونشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء في وقت سابق، تقريرًا يتضمن إنفوجرافات تسلط الضوء على استمرار الجنيه المصري كواحد من أفضل عملات الأسواق الناشئة أداءً أمام الدولار مدفوعاً بتحسن مصادر النقد الأجنبي، مواصلاً بذلك أدائه القوي في 2019 قبل أزمة كورونا.

وجاء في التقرير، توقع “الإيكونوميست” بتحسن أداء الجنيه أمام العملة الخضراء خلال السنوات المقبلة، مقارنة بمستويات ما قبل أزمة كورونا عام 2019 التي وصل فيها سعر صرف العملة الأمريكية إلى 16.82 جنيه.

ومن المتوقع أن يتحسن أداء الجنيه بنسبة 4.5%، ليصل الدولار إلى 16.06 جنيه عام 2020، و4.3% ليصل إلى 16.10 جنيه عام 2021.

وتوقعت تحسن الجنيه أمام الدولار بنسبة 5.1% ليصل إلى 15.97 جنيه عام 2022، و5.8% ليصل إلى 15.85 جنيه عام 2023، و6.4%، ليصل إلى 15.74 جنيه عام 2024.