سعر الدولار في البنوك المصرية اليوم الأربعاء 30-9-2020

مواصلًا بذلك ثبات السعر ليتراوح بين 15.70 و15.71 جنيه للدولار الواحد

استقر سعر الدولار أمام الجنيه بـ البنوك المصرية اليوم الأربعاء 30-9-2020، عند نفس مستويات ختام تعاملات أمس الثلاثاء.

وأمس الثلاثاء اختتم متوسط سعر الدولار أمام الجنيه بالبنوك المصرية التعاملات مستقرًا عند 15.708 جنيه للشراء و15.808 جنيه للبيع.

ومنذ بداية الشهر الحالى، تراجعت العملة الأمريكية نحو 10.22 قرش أمام الجنيه بحسب بيانات البنك المركزي.

أقل سعر للدولار

تداول البنك العقاري المصري وبنك الإسكندرية وبنك قناة السويس سعر العملة الأمريكية عند أدنى مستوى لها في بداية تعاملات اليوم الأربعاء، ليسجل 15.70 جنيه للشراء و15.80 جنيه للبيع.

أعلى سعر للعملة الأمريكية

عرض 19 بنكًا سعر الدولار أمام الجنيه، عند أعلى مستوى متداول له بالسوق في بداية تعاملات الأربعاء، مسجلًا 15.71 جنيه للشراء و15.82 جنيه للبيع.

وتضم قائمة البنوك كلًا من بنك كريدي أجريكول، البنك العربي الأفريقي الدولي، بنك بلوم، البنك الأهلي الكويتي، البنك المصري الخليجي، بنك مصر إيران، المصرف المتحد، بنك عوده، بنك المشرق، بنك الكويت الوطني.

كما تضم القائمة، البنك المصري لتنمية الصادرات، والبنك الأهلي المتحد، وبنك التنمية الصناعية، والبنك التجاري الدولي، وبنك الإمارات دبي الوطني، وبنك أبوظبي الأول، وبنك التعمير والإسكان، وبنك HSBC، وبنك QNB.

سعر الدولار لدى البنك الأهلي وبنك مصر

تداول البنك الأهلي وبنك مصر سعر العملة الأمريكية عند 15.70 جنيه للشراء، و15.80 جنيه للبيع في بداية تعاملات اليوم.

طارق عامر: تعهدنا بأن من يحمل الجنيه المصري سيحقق مكاسب عن أي عملة أخرى

وخلال سبتمبر الجاري أجرى طارق عامر محافظ البنك المركزي المصري حوار تلفزيوني قال فيه إن المركزي تعهد بأن من يحمل الجنيه المصري سيحقق مكاسب أكثر عن أي عملة أخرى.

وذكر: «شيلنا القيود وابتدينا ندي فوائد كويسة علشان نحافظ على قيمة الجنيه المصري، وإحنا وعدنا وقولنا ديما حامل الجنيه المصري هيكسب أكثر من أي حامل عملة تانية، ودا تعهد البنك المركزي».