سعر الدولار في البنوك المصرية اليوم الثلاثاء 29-9-2020

منذ بداية الشهر الحالى تراجعت العملة الأمريكية نحو 10.22 قرش أمام الجنيه

استقر سعر الدولار أمام الجنيه بـ البنوك المصرية اليوم الثلاثاء 29-9-2020، عند نفس مستويات ختام تعاملات أمس الإثنين.

وأمس الإثنين، اختتم متوسط سعر الدولار أمام الجنيه بـ البنوك المصرية التعاملات على ارتفاع طفيف، ليسجل 15.708 جنيه للشراء و15.808 جنيه للبيع، مقابل 15.707 جنيه للشراء و15.807 جنيه للبيع أول أمس الأحد.

ومنذ بداية الشهر الحالى، تراجعت العملة الأمريكية نحو 10.22 قرش أمام الجنيه بحسب بيانات البنك المركزي.

أعلى سعر للعملة الأمريكية

عرض 19 بنكًا سعر الدولار أمام الجنيه، عند أعلى مستوى متداول له بالسوق المصرية في بداية تعاملات اليوم الثلاثاء، مسجلًا 15.71 جنيه للشراء و15.82 جنيه للبيع.

وتضم قائمة البنوك كلًا من بنك كريدي أجريكول، البنك العربي الأفريقي الدولي، بنك بلوم، البنك الأهلي الكويتي، البنك المصري الخليجي، بنك مصر إيران، المصرف المتحد، بنك عوده، بنك المشرق، بنك الكويت الوطني.

بالإضافة إلى البنك المصري لتنمية الصادرات، البنك الأهلي المتحد، بنك التنمية الصناعية، البنك التجاري الدولي، بنك الإمارات دبي الوطني، وبنك أبوظبي الأول، وبنك التعمير والإسكان، وبنك HSBC، وبنك QNB.

أقل سعر للعملة الخضراء

تداول البنك العقاري المصري وبنك الإسكندرية وبنك قناة السويس سعر العملة الأمريكية عند أدنى مستوى لها في بداية تعاملات اليوم، ليسجل 15.70 جنيه للشراء و15.80 جنيه للبيع.

سعر العملة الأمريكية بالبنك الأهلي وبنك مصر

تداول البنك الأهلي وبنك مصر سعر العملة الأمريكية عند 15.70 جنيه للشراء، و15.80 جنيه للبيع في بداية تعاملات الثلاثاء.

طارق عامر: تعهدنا بأن من يحمل الجنيه المصري سيحقق مكاسب عن أي عملة أخرى

وخلال سبتمبر الجاري أجرى طارق عامر محافظ البنك المركزي المصري حوار تلفزيوني قال فيه إن المركزي تعهد بأن من يحمل الجنيه المصري سيحقق مكاسب أكثر عن أي عملة أخرى.

وذكر: «شيلنا القيود وابتدينا ندي فوائد كويسة علشان نحافظ على قيمة الجنيه المصري، وإحنا وعدنا وقولنا ديما حامل الجنيه المصري هيكسب أكثر من أي حامل عملة تانية، ودا تعهد البنك المركزي».