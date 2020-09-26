سعر الدولار في البنوك المصرية اليوم السبت 26-9-2020

استقر سعر الدولار أمام الجنيه بـ البنوك المصرية اليوم السبت 26-9-2020؛ نظرًا لعطلة البنوك.

والأسبوع الماضي، ارتفع متوسط سعر الدولار أمام الجنيه بالبنك المركزي المصري، قرشًا واحدًا، ليسجل في نهاية تعاملات الخميس 15.708 جنيه للشراء، و15.808 جنيه للبيع، مقابل 15.698 جنيه للشراء، و15.798 جنيه للبيع في نهاية تعاملات الخميس السابق عليه.

وبحسب بيانات البنك المركزي، فقد متوسط الدولار أمام الجنيه بالبنوك نحو 10.25 قرش منذ بداية سبتمبر الحالي.

أعلى سعر للدولار

عرض مصرف أبوظبي الإسلامي سعر الدولار أمام الجنيه، عند أعلى مستوى متداول له بالسوق المصرية، مسجلًا 15.72 جنيه للشراء، و15.82 جنيه للبيع.

أقل سعر للعملة الأمريكية

تداول البنك الأهلي وبنك مصر سعر العملة الأمريكية عند أدنى مستوى لها، ليسجل 15.70 جنيه للشراء، و15.80 جنيه للبيع.

وبالإضافة إلى بنكى الأهلي ومصر، عرضت 5 بنوك أخرى، الدولار عند نفس المستويات وهي: بنك بلوم، بنك قناة السويس، المصرف المتحد، بنك الإسكندرية، البنك العقاري المصري العربي.

17 بنكًا تتداول العملة الخضراء عند 15.81 جنيه للبيع

بلغ سعر الدولار أمام الجنيه، لدى 17 بنكًا نحو 15.71 جنيه للشراء، و15.81 جنيه للبيع.

وتضم قائمة البنوك كلًّا من: كريدي أجريكول، العربي الأفريقي الدولي، والأهلي الكويتي، والمصري الخليجي، ومصر إيران، وبنك عوده.

بالإضافة إلى بنوك: المشرق، والكويت الوطني، والمصري لتنمية الصادرات، والأهلي المتحد، والتنمية الصناعية، والتجاري الدولي، والإمارات دبي الوطني، وأبوظبي الأول، وHSBC، والتعمير والإسكان، وQNB.