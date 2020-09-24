سعر الدولار في البنوك المصرية اليوم الخميس 24-9-2020

16 بنكًا تتداول العملة الأمريكية عند نفس السعر في بداية التعاملات

استقر سعر الدولار أمام الجنيه في أغلب البنوك المصرية، مع بداية تعاملات اليوم الخميس 24-9-2020.

وأمس الأربعاء، ارتفع متوسط سعر الدولار أمام الجنيه بالبنوك طفيفًا، في ختام التعاملات ليسجل 15.706 جنيه للشراء و15.806 جنيه للبيع، مقابل 15.704 جنيه للشراء و15.804 جنيه للبيع أول أمس الثلاثاء.

ومنذ بداية سبتمبر الجاري فقدت العملة الأمريكية نحو 10.40 قرش أمام الجنيه، بحسب بيانات البنك المركزي.

أعلى سعر للدولار

سجل سعر الدولار أمام الجنيه لدى مصرف أبوظبي الإسلامي، أعلى مستوى متداول له بالسوق المصرية في بداية تعاملات الخميس، مسجلًا 15.72 جنيه للشراء و15.82 جنيه للبيع.

أقل سعر للعملة الخضراء

تداول البنك الأهلي وبنك مصر سعر العملة الأمريكية أمام الجنيه عند أدنى مستوى في بداية التعاملات، ليسجل 15.70 جنيه للشراء و15.80 جنيه للبيع.

وبجانب بنكا الأهلي ومصر عرضت 6 بنوك أخرى سعر الدولار عند أدنى سعر وهي: بنك بلوم، بنك قناة السويس، البنك العقاري المصري العربي، بنك التعمير والإسكان، بنك الإسكندرية، بنك QNB.

16 بنكًا تتداول العملة الأمريكية عند نفس السعر

سجل سعر الدولار أمام الجنيه، لدى 16 بنكًا في بداية التعاملات اليوم الخميس، نحو 15.71 جنيه للشراء و15.81 جنيه للبيع.

وتضم قائمة البنوك كلًا من بنك كريدي أجريكول، البنك العربي الأفريقي الدولي، والبنك الأهلي الكويتي، والبنك المصري الخليجي، بنك مصر إيران، والمصرف المتحد، وبنك عوده.

بالإضافة إلى بنوك: المشرق، والكويت الوطني، والمصري لتنمية الصادرات، والأهلي المتحد، والتنمية الصناعية، والتجاري الدولي، والإمارات دبي الوطني، وأبوظبي الأول، وHSBC. سعر الدولار اليوم امام الجنيه

طارق عامر: تعهدنا بأن من يحمل الجنيه المصري سيحقق مكاسب عن أي عملة أخرى

وخلال سبتمبر الجاري أجرى طارق عامر محافظ البنك المركزي المصري حوار تلفزيوني قال فيه إن المركزي تعهد بأن من يحمل الجنيه المصري سيحقق مكاسب أكثر عن أي عملة أخرى.

وذكر: “شيلنا القيود وابتدينا ندي فوائد كويسة علشان نحافظ على قيمة الجنيه المصري، وإحنا وعدنا وقولنا ديما حامل الجنيه المصري هيكسب أكثر من أي حامل عملة تانية، ودا تعهد البنك المركزي”.

وأضاف عامر: “لو بصيت على حامل الجنيه المصري من سنة أو اتنين أو تلاتة أو أربعة مقارنة باللي معاه دولار هتلاقي اللي معاه دولار خسر خسائر فادحة، لأنه بيخسر كل سنة 15%، ولما كانت الشهادات 20% بيخسر في السنة 20% والجنيه من مبيخسرش يخسر ليه”.