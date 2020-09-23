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سعر الدولار في البنوك المصرية اليوم الأربعاء 23-9-2020

بنكا الأهلي ومصر يعرضان أقل سعر للعملة الأمريكية
الحسينى حسن 9:59 ص, الأربعاء, 23 سبتمبر 20 9:59 ص, الأربعاء, 23 سبتمبر 20

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استقر سعر الدولار أمام الجنيه في أغلب البنوك المصرية، مع بداية تعاملات اليوم الأربعاء 23-9-2020.

وأمس الثلاثاء، أنهى متوسط سعر الدولار أمام الجنيه بالبنوك المصرية، التعاملات، مرتفعًا قرشين، ليسجل 15.704 جنيه للشراء و15.804 جنيه للبيع، مقابل 15.684 جنيه للشراء و15.784 جنيه للبيع أول أمس الإثنين.

أعلى سعر للدولار

سجل سعر الدولار أمام الجنيه لدى مصرف أبوظبي الإسلامي، أعلى مستوى متداول له بالسوق المصرية في بداية تعاملات الأربعاء، عند 15.72 جنيه للشراء و15.82 جنيه للبيع.

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أقل سعر للعملة الأمريكية

عرض البنك الأهلي وبنك مصر سعر العملة الأمريكية أمام الجنيه عند أدنى مستوى في بداية التعاملات، ليسجل 15.70 جنيه للشراء و15.80 جنيه للبيع.

وبجانب بنكا الأهلي ومصر عرضت 9 بنوك أخرى سعر الدولار عند أدنى سعر وهي: بنك كريدي أجريكول، البنك العربي الأفريقي، بنك بلوم، بنك قناة السويس، البنك العقاري المصري العربي، البنك التجاري الدولي، بنك التعمير والإسكان، بنك الإسكندرية، بنك QNB.

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13 بنكًا تبيع الدولار عند 15.81 جنيه

تداول 13 بنكًا سعر العملة الخضراء أمام الجنيه في بداية تعاملات اليوم الأربعاء، قرب أعلى مستوى، مسجلًا 15.71 جنيه للشراء و15.81 جنيه للبيع.

وتضم قائمة البنوك كلًا من البنك الأهلي الكويتي، والبنك المصري الخليجي، وبنك مصر إيران، والمصرف المتحد، وبنك عوده، وبنك المشرق، وبنك الكويت الوطني، والبنك المصري لتنمية الصادرات، والبنك الأهلي المتحد، وبنك التنمية الصناعية، وبنك الإمارات دبي الوطني، وبنك أبوظبي الأول، وبنك HSBC.

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الدولار
سعر الدولار اليوم امام الجنيه

الدولار في شهر سبتمبر

بالرغم من ارتفاع الدولار أمام الجنيه بنحو قرشين أمس الإثنين، إلا أنه منذ بداية سبتمبر الجاري، فقد نحو 10.61 قرش أمام الجنيه، بحسب بيانات البنك المركزي المصري.

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بقلم الحسينى حسن

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