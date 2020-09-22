سعر الدولار في البنوك المصرية اليوم الثلاثاء 22-9-2020

6 بنوك تعرض العملة الخضراء عند أعلى سعر

استقر سعر الدولار أمام الجنيه في أغلب البنوك المصرية، مع بداية تعاملات اليوم الثلاثاء 22-9-2020.

وأمس، اختتم متوسط سعر الدولار أمام الجنيه بالبنوك المصرية، التعاملات على تراجع طفيف، ليسجل 15.684 جنيه للشراء و15.784 جنيه للبيع، مقابل 15.686 جنيه للشراء و15.786 جنيه للبيع أول أمس.

بنكا الأهلي ومصر يعرضان الدولار عند أعلى سعر

عرض بنكا الأهلي ومصر سعر العملة الأمريكية عند أعلى مستوى له في بداية تعاملات اليوم الثلاثاء، مسجلًا 15.70 جنيه للشراء و15.80 جنيه للبيع.

وبجانب البنك الأهلي ومصر، يتداول البنك المصري الخليجي، والبنك الأهلي الكويتي، والبنك المصري لتنمية الصادرات، وبنك التنمية الصناعية، الدولار عند نفس المستوى.

أقل سعر للدولار

سجل الدولار أمام الجنيه لدى 13 بنكًا، أقل سعر له في بداية تعاملات اليوم الثلاثاء، عند 15.68 جنيه للشراء و15.78 جنيه للبيع.

والبنوك هي: بنك كريدي أجريكول، البنك العربي الأفريقي الدولي، بنك مصر إيران، بنك قناة السويس، المصرف المتحد، البنك العقاري المصري العربي، البنك الأهلي المتحد، البنك التجاري الدولي، بنك أبوظبي الأول، بنك HSBC، بنك QNB، بنك بلوم، بنك الإسكندرية.

6 بنوك تعرض العملة الأمريكية قرب أعلى مستوى

تداولات 6 بنوك سعر العملة الأمريكية أمام الجنيه في بداية التعاملات قرب أعلى مستوى مسجلًا 15.69 جنيه للشراء و15.79 جنيه للبيع.

وتضم قائمة البنوك كلًا من مصرف أبوظبي الإسلامي، وبنك عوده، وبنك المشرق، وبنك الكويت الوطني، وبنك الإمارات دبي الوطني، وبنك التعمير والإسكان.

تطور الدولار أمام الجنيه منذ بداية أزمة فيروس كورونا

وفقًا لبيانات البنك المركزى المصري، تراجع سعر الدولار أمام الجنيه بنسبة %2.7 منذ منتصف يونيو الماضى وحتى سبتمبر الجاري، بعد أن ارتفع %3.5 خلال الفترة من مطلع مارس وحتى منتصف يونيو.