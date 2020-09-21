بنـــوك

سعر الدولار في البنوك المصرية اليوم الإثنين 21-9-2020

12 بنكًا تتداول العملة الأمريكية عند أقل سعر في السوق
الحسينى حسن 10:09 ص, الأثنين, 21 سبتمبر 20 10:09 ص, الأثنين, 21 سبتمبر 20

شارك الخبر مع أصدقائك

انخفض سعر الدولار أمام الجنيه في أغلب البنوك المصرية، قليلًا مع بداية تعاملات اليوم الإثنين 21-9-2020.

وفي الأسبوع الماضي، فقد متوسط سعر الدولار أمام الجنيه بالبنك المركزي قرشًا واحدًا فقط، ليسجل في نهاية تعاملات الخميس 15.698 جنيه للشراء و15.798 جنيه للبيع.

أعلى سعر للدولار في السوق

عرض بنك مصر سعر العملة الأمريكية عند أعلى مستوى له في بداية تعاملات اليوم الإثنين، مسجلًا 15.71 جنيه للشراء و15.81 جنيه للبيع.

اقرأ أيضا  سعر الدولار في البنوك المصرية اليوم السبت 19-9-2020

12 بنكًا تتداول الدولار عند أقل سعر

سجل الدولار أمام الجنيه لدى 12 بنكًا، أقل سعر له في بداية تعاملات اليوم، عند 15.68 جنيه للشراء و15.78 جنيه للبيع.

والبنوك الإثنى عشرة هي: البنك العربي الأفريقي الدولي، بنك مصر إيران، بنك قناة السويس، المصرف المتحد، البنك العقاري المصري العربي، البنك الأهلي المتحد، البنك التجاري الدولي، بنك أبوظبي الأول، بنك HSBC، بنك QNB، بنك الكويت الوطني، بنك الإمارات دبي الوطنى.

اقرأ أيضا  سعر الدولار عالميًّا يصعد الخميس بعد قرار «الاحتياطي الفيدرالي» بشأن أسعار الفائدة

7 بنوك تعرض العملة الأمريكية قرب أعلى مستوى

تداولات 7 بنوك سعر العملة الأمريكية أمام الجنيه في بداية التعاملات قرب أعلى مستوى مسجلًا 15.70 جنيه للشراء و15.80 جنيه للبيع.

وتضم قائمة البنوك كلًا من بنك كريدي أجريكول، البنك الأهلي الكويتي، البنك المصري الخليجي، والبنك الأهلي المصري، وبنك عوده، والبنك المصري لتنمية الصادرات، وبنك التنمية الصناعية.

اقرأ أيضا  سعر الدولار في البنوك المصرية اليوم الأحد 20-9-2020

الدولار يباع عند 15.79 جنيه في 5 بنوك

بلغ سعر العملة الخضراء أمام الجنيه في بداية تعاملات اليوم الإثنين، نحو 15.69 جنيه للشراء و15.79 جنيه للبيع، لدى بنوك بلوم، والمشرق، والتعمير والإسكان، والإسكندرية، ومصرف أبوظبي الإسلامي.

سعر الدولار
عملة الدولار – صورة أرشيفية

تطور الدولار منذ بداية الشهر

وفقا لبيانات البنك المركزي المصري، فقد متوسط الدولار أمام الجنيه بالبنوك نحو 12.41 قرش منذ بداية سبتمبر الجاري.

الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »
بقلم الحسينى حسن

ملف الكاتب الحسينى حسن

اقرأ أيضاً

سعر الدولار يتراجع قليلًا بنهاية تعاملات الأحد 20-9-2020

الحسينى حسن 4:40 م, الأحد, 20 سبتمبر 20

سعر الدولار في البنوك المصرية اليوم الأحد 20-9-2020

الحسينى حسن 10:26 ص, الأحد, 20 سبتمبر 20

سعر الدولار في البنوك المصرية اليوم السبت 19-9-2020

الحسينى حسن 10:04 ص, السبت, 19 سبتمبر 20

سعر الدولار يفقد قرشًا واحدًا خلال تعاملات الأسبوع الماضي

الحسينى حسن 2:55 م, الجمعة, 18 سبتمبر 20

تراجع طفيف في سعر الدولار بنهاية تعاملات الخميس 17-9-2020

الحسينى حسن 5:37 م, الخميس, 17 سبتمبر 20

سعر الدولار عالميًّا يصعد الخميس بعد قرار «الاحتياطي الفيدرالي» بشأن أسعار الفائدة

محمد عبد السند 11:02 ص, الخميس, 17 سبتمبر 20