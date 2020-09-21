سعر الدولار في البنوك المصرية اليوم الإثنين 21-9-2020

12 بنكًا تتداول العملة الأمريكية عند أقل سعر في السوق

انخفض سعر الدولار أمام الجنيه في أغلب البنوك المصرية، قليلًا مع بداية تعاملات اليوم الإثنين 21-9-2020.

وفي الأسبوع الماضي، فقد متوسط سعر الدولار أمام الجنيه بالبنك المركزي قرشًا واحدًا فقط، ليسجل في نهاية تعاملات الخميس 15.698 جنيه للشراء و15.798 جنيه للبيع.

أعلى سعر للدولار في السوق

عرض بنك مصر سعر العملة الأمريكية عند أعلى مستوى له في بداية تعاملات اليوم الإثنين، مسجلًا 15.71 جنيه للشراء و15.81 جنيه للبيع.

12 بنكًا تتداول الدولار عند أقل سعر

سجل الدولار أمام الجنيه لدى 12 بنكًا، أقل سعر له في بداية تعاملات اليوم، عند 15.68 جنيه للشراء و15.78 جنيه للبيع.

والبنوك الإثنى عشرة هي: البنك العربي الأفريقي الدولي، بنك مصر إيران، بنك قناة السويس، المصرف المتحد، البنك العقاري المصري العربي، البنك الأهلي المتحد، البنك التجاري الدولي، بنك أبوظبي الأول، بنك HSBC، بنك QNB، بنك الكويت الوطني، بنك الإمارات دبي الوطنى.

7 بنوك تعرض العملة الأمريكية قرب أعلى مستوى

تداولات 7 بنوك سعر العملة الأمريكية أمام الجنيه في بداية التعاملات قرب أعلى مستوى مسجلًا 15.70 جنيه للشراء و15.80 جنيه للبيع.

وتضم قائمة البنوك كلًا من بنك كريدي أجريكول، البنك الأهلي الكويتي، البنك المصري الخليجي، والبنك الأهلي المصري، وبنك عوده، والبنك المصري لتنمية الصادرات، وبنك التنمية الصناعية.

الدولار يباع عند 15.79 جنيه في 5 بنوك

بلغ سعر العملة الخضراء أمام الجنيه في بداية تعاملات اليوم الإثنين، نحو 15.69 جنيه للشراء و15.79 جنيه للبيع، لدى بنوك بلوم، والمشرق، والتعمير والإسكان، والإسكندرية، ومصرف أبوظبي الإسلامي. عملة الدولار – صورة أرشيفية

تطور الدولار منذ بداية الشهر

وفقا لبيانات البنك المركزي المصري، فقد متوسط الدولار أمام الجنيه بالبنوك نحو 12.41 قرش منذ بداية سبتمبر الجاري.