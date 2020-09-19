سعر الدولار في البنوك المصرية اليوم السبت 19-9-2020

العملة الأمريكية تسجل 15.80 جنيه للبيع في 11 بنكًا

استقر سعر الدولار أمام الجنيه بالبنوك المصرية اليوم السبت 19-9-2020؛ نظرًا إلى عطلة البنوك.

وتراجع متوسط سعر الدولار أمام الجنيه بالبنك المركزي قرشًا واحدًا فقط، خلال تعاملات الأسبوع الماضي، ليسجل في نهاية تعاملات الخميس 15.698 جنيه للشراء و15.798 جنيه للبيع.

ومنذ بداية سبتمبر الجاري، فقد متوسط الدولار أمام الجنيه بالبنوك نحو 11.25 قرش.

أعلى سعر للدولار في السوق

عرض بنك مصر عند أعلى مستوى له مسجلًا 15.72 جنيه للشراء و15.82 جنيه للبيع.

أقل سعر للعملة الخضراء

سجل الدولار أمام الجنيه لدى بنك HSBC، أقل سعر له عند 15.67 جنيه للشراء و15.77 جنيه للبيع.

6 بنوك تعرض الدولار عند 15.71 جنيه للشراء

تداول 6 بنوك، سعر العملة الخضراء أمام الجنيه عند 15.71 جنيه للشراء و15.81 جنيه للبيع.

والبنوك السبع هي: البنك الأهلي المصري، بنك كريدي أجريكول، مصرف أبوظبي الإسلامي، بنك عوده، بنك المشرق، البنك المصري لتنمية الصادرات.

الدولار يسجل 15.80 جنيه للبيع في 11 بنكًا

سجل سعر العملة الأمريكية أمام الجنيه نحو 15.70 جنيه للشراء و15.80 جنيه للبيع لدى 11 بنكًا اليوم السبت.

وتضم قائمة البنوك كلًا من بنك بلوم، والبنك الأهلي الكويتي، والبنك المصري الخليجي، وبنك مصر إيران، وبنك قناة السويس، وبنك الكويت الوطني، وبنك التنمية الصناعية، وبنك الإمارات دبي الوطني، وبنك الإسكندرية، وبنك QNB، وبنك التعمير والإسكان.

6 بنوك تعرض الدولار قرب أدنى سعر

عرضت 6 بنوك، سعر الدولار أمام الجنيه، قرب أدنى سعر في السوق، عند 15.69 جنيه للشراء و15.79 جنيه للبيع.

والبنوك هي: البنك العربي الأفريقي الدولي، المصرف المتحد، البنك العقاري المصري العربي، البنك الأهلي المتحد، البنك التجاري الدولي، بنك أبوظبي الأول.