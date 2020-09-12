سعر الدولار في البنوك المصرية اليوم السبت 12-9-2020

يتداول 11 بنكًا سعر العملة الأمريكية عند 15.71 جنيه للشراء و15.81 جنيه للبيع

استقر متوسط سعر الدولار أمام الجنيه بالبنوك المصرية اليوم السبت 12-9-2020؛ نظرًا إلى عطلة البنوك.

ومنذ بداية سبتمبر الجاري، فقد متوسط سعر الدولار في البنوك نحو 10.14 قرش أمام الجنيه، وفقًا لبيانات البنك المركزي المصري.

أعلى سعر في السوق

عرض مصرف أبوظبي الإسلامي، والبنك الأهلي المتحد، سعر الدولار أمام الجنيه عند أعلى مستوى في السوق عند 15.75 جنيه للشراء و15.85 جنيه للبيع.

أقل سعر للعملة الخضراء

سجل سعر العملة الأمريكية أمام الجنيه لدى بنك HSBC، أدنى سعر عند 15.70 جنيه للشراء و15.80 جنيه للبيع.

سعر الدولار لدى البنك الأهلي وبنك مصر

بلغ سعر العملة الخضراء أمام الجنيه لدى البنك الأهلي وبنك مصر، نحو 15.72 جنيه للشراء و15.82 جنيه للبيع.

وبالإضافة إلى بنكي الأهلي مصر، يتداول البنك المصري لتنمية الصادرات عند نفس المستوى.

11 بنكًا تبيع الدولار عند 15.81 جنيه

تداول 11 بنكًا سعر العملة الأمريكية أمام الجنيه عند 15.71 جنيه للشراء و15.81 جنيه للبيع.

وتضم قائمة البنوك كلًا من البنك العربي الأفريقي الدولي، بنك بلوم، البنك الأهلي الكويتي، البنك المصري الخليجي، بنك عوده، بنك المشرق، البنك العقاري المصري العربي، بنك التنمية الصناعية، بنك الإمارات دبي الوطني، بنك التعمير والإسكان، بنك الإسكندرية.

8 بنوك تعرض العملة الأمريكية عند 15.70 جنيه للشراء

عرضت 8 بنوك، سعر العملة الأمريكية أمام الجنيه عند 15.70 جنيه للشراء و15.80 جنيه للبيع.

والبنوك الثمانية هي: بنك مصر إيران للتنمية، بنك قناة السويس، المصرف المتحد، بنك الكويت الوطني، البنك التجاري الدولي، بنك أبوظبي الأول، المصرف العربي الدولي، بنك QNB.