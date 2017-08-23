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سعر الدولار في البنك الأهلي اليوم الأربعاء 23 أغسطس

متابعات:تقدم بوابة المال أسعار الدولار والعملات الأجنبية كما أعلنها البنك الأهلي اليوم الأربعاء، 23 أغسطس.أخر تحديث للأسعار بتاريخ : 23/08/2017 08:11:28 العملة الكود سعر الشراء سعر البيع التحويلات/ سعر الشراء