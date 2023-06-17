سعر الدولار عند قاع 5 أسابيع بسبب بيانات ‏قاتمة

تراجع الدولار الأمريكي بالسوق الأوروبية ي مقابل سلة من العملات العالمية، ليعمق خسائره لليوم الرابع على التوالي، مسجلاً أدنى مستوى فى خمسة أسابيع، مع استمرار عمليات بيع العملة بسبب بيانات اقتصادية قاتمة فى الولايات المتحدة، حسبما ذكر موقع “إنفيستينج دوت كوم.”

وقدمت تلك البيانات بعض الراحة من “التوقف المتفائل” لمجلس الاحتياطي الفيدرالي بشأن رفع أسعار الفائدة الأمريكية، فمع الإفصاح عن المزيد من البيانات السلبية خلال الفترة المقبلة قد يتحول التوقف المؤقت إلى توقف دائم.

تراجع مؤشر الدولار بنسبة 0.1% إلى مستوى 102.05 نقطة الأدنى منذ 12 مايو الماضي، من مستوي افتتاح تعاملات اليوم عند 102.13 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 102.28 نقطة.

فقد المؤشر بالأمس نسبة 0.8%، فى ثالث خسارة يومية على التوالي، وبأكبر خسارة يومية منذ 13 مارس الماضي، بعد بيانات اقتصادية مخيبة للآمال فى الولايات المتحدة.

ومؤشر الدولار الأمريكي منخفضاً حتى اللحظة بنسبة 1.4% على مدار كامل تعاملات هذا الأسبوع، بصدد تكبد ثالث خسارة أسبوعية على التوالي، ضمن أطول سلسلة خسائر أسبوعية منذ مارس الماضي.