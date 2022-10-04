سعر الدولار عند قاع أسبوعين الثلاثاء

شهد سعر الدولار هبوطا خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، بنسبة 0.5% مسجلا أدنى مستوى له في أسبوعين، حسبما ذكر موقع “إنفيستينج دوت كوم”.

وبدأ التجار في التساؤل عما إذا كان التباطؤ المرئي في الولايات المتحدة واقتصادات العالم سيجبر مجلس الاحتياطي الفيدرالي ـ البنك المركزي الأمريكي ـ على تعديل مسار رفع أسعار الفائدة إلى الأسفل.

وقد أدى هذا إلى ارتفاع حاد في السندات الحكومية خلال الأسبوع الماضي، مما أدى إلى انخفاض عوائد سندات الخزانة على طول منحنى العائد، وهي حركة استمرت يوم الثلاثاء.

ويبلغ عائد سندات الخزانة لأجل 10 سنوات حاليًا 3.60%، بانخفاض 5 نقاط أساس أخرى من إغلاق أمس الإثنين، في حين انخفض عائد السنتين، الأكثر حساسية لتوقعات عمل بنك الاحتياطي الفيدرالي، بمقدار 7 نقاط أساس عند 4.03%.

ومع ذلك، لا يزال بنك جولدمان ساكس يرى ارتفاعًا في الدولار.

وقال محللون لدى البنك الاستثماري في مذكرة إنه: “لا نزال نرى المزيد من قوة الدولار في المستقبل وأنه سيصعدد نحو قمم جديدة”.

وأضافوا: “ما زلنا نعتقد أن 5% -7% من الارتفاع الإضافي للدولار يبدو وكأنه نطاق معقول على طول مسار السياسة الأكثر تشددًا من بنك الاحتياطي الفيدرالي”.

وعلى صعيد العملات، ارتفع سعر الجنيه الإسترليني مقابل الدولار الأمريكي بنسبة 0.5% إلى 1.1375 دولار أمريكي في أعقاب قرار الحكومة البريطانية بعكس الإلغاء المقترح لأعلى معدل لضريبة الدخل.

كما أعلن وزير المالية الجديد كواسي كوارتنج أنه سيقدم بيانه المالي في محاولة لتهدئة الأسواق، حيث من المرجح أن يعلن تخفيضات الإنفاق لمحاولة الحد من اقتراض الحكومة.

وصرح رئيس مكتب إدارة الديون في المملكة المتحدة أمس الإثنين أن سوق السندات البريطاني يمر بعملية “إعادة تسعير كبيرة”، لكن يجب أن يمتص بشكل مريح 62 مليار جنيه إسترليني (69 مليار دولار) من الديون الإضافية المعلنة.

وعلى صعيد آخر، ارتفع سعر اليورو مقابل الدولار الأمريكي بنسبة 0.4% إلى 0.9864، قبل إصدار أحدث أسعار المنتجين لمنطقة اليورو ككل لشهر أغسطس.

ومن المتوقع أن تظل هذه المستويات مرتفعة للغاية، مما يزيد الضغط على البنك المركزي الأوروبي لمواصلة رفع أسعار الفائدة الضخمة في وقت لاحق من هذا الشهر.

كذلك، ارتفع سعر الدولار الأمريكي مقابل الين الياباني بنسبة 0.1% إلى 144.65، ليظل قريبًا من المستوى النفسي 145 المهم بعد أن أظهرت البيانات أن التضخم في طوكيو ارتفع إلى أعلى مستوى له في ثماني سنوات في سبتمبر.

كما ارتفع سعر الدولار الأمريكي مقابل الدولار الأسترالي بنسبة 0.4% إلى 0.6541، مكسبًا حتى بعد أن رفع بنك الاحتياطي الأسترالي أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس أقل من المتوقع، قائلاً إنه يعتزم الحفاظ على التوازن بين كبح التضخم وضمان أن الارتفاعات الحادة في أسعار الفائدة لا تثبط النمو الاقتصادي.

وارتفع سعر الدولار الأمريكي مقابل الدولار النيوزيلندي بنسبة 0.5% إلى 0.5749، قبل اجتماع وضع السياسة لبنك الاحتياطي النيوزيلندي يوم الأربعاء، والذي من المتوقع أن يؤدي إلى ارتفاع أسعار الفائدة بمقدار نصف نقطة مئوية للمرة الخامسة على التوالي.