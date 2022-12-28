سعر الدولار عند ذروه أسبوع وسط آمال بتعافي الطلب في الصين

ارتفع سعر الدولار لأعلى مستوى في أكثر من أسبوع مقابل الين الياباني خلال تعاملات اليوم الأربعاء، مدعوما بزيادة العائد على سندات الخزانة، وسط آمال بتعافي الطلب في الصين مع تخفيف قيود مكافحة فيروس كوورنا، حسبما ذكرت وكالة رويترز.

وواجه الين ضغوطا وسط مزيد من المؤشرات من بنك اليابان بأن التغير المفاجئ في السياسة النقدية في الأسبوع الماضي لم يكن بداية خفض التحفيزات.

وزاد الدولار 0.5 % إلى 134.17 ين في المعاملات الآسيوية، ولامس في وقت سابق من الجلسة 134.40 ين لأول مرة منذ 20 ديسمبر الجاري.

كما سجل الين الياباني انخفاضا مقابل عملات أخرى إذ زاد اليورو 0.51 % إلى 142.70 ين وهو أعلى مستوى في أسبوع أيضا. وقفز الدولار الأسترالي 0.62 % إلى 90.40 ين مسجلا بدوره أعلى مستوى في أسبوع.

وارتفع مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية أمام سلة من ست عملات رئيسية منها الين واليورو، 0.1 % وهو أعلى مستوى في أسبوع إلى 104.31 مواصلا صعوده بعد انخفاضه إلى أدنى مستوى منذ منتصف يونيو عند 103.44 في 14 ديسمبر.

واستقر اليورو عند 1.0636 دولار وظل يتحرك في الاتجاهين على مدى الأسبوعين الماضيين أدنى من أعلى مستوى في ستة أشهر عند 1.0737 دولار بلغه في 15 ديسمبر.

وانخفض الجنيه الإسترليني 0.15 % إلى 1.2013 دولار إذ ظل يحوم أعلى من أدنى مستوياته هذا الشهر عند 1.1993 دولار وسجله في 22 ديسمبر.

وصعد الدولار الأسترالي 0.07 % إلى 0.6738 دولار متجها نحو الطرف الأعلى لنطاق تداوله الذي بلغه في 16 ديسمبر.