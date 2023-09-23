سعر الدولار عند ذروة 6 أشهر قبل بيانات القطاعات ‏الرئيسية فى أمريكا

ارتفع الدولار الأمريكي بالسوق الأوروبية يوم الجمعة مقابل سلة من العملات العالمية، ليستأنف مكاسبه التي توقفت مؤقتًا بالأمس ضمن عمليات تصحيح، مسجلاً أعلى مستوى ستة أشهر، بعد ارتفاع العائد على السندات الأمريكية لأجل عشر سنوات لمستوي تاريخي جديد، بفضل التوقف المتشدد لمجلس الاحتياطي الفيدرالي، وفق ما ذكره موقع إنفيستينج دوت كوم.

يأتي هذا قبل صدور بيانات هامة عن القطاعات الرئيسية فى الولايات المتحدة خلال سبتمبر، والتي توضح مدي متانة مسار نمو الاقتصاد الأمريكي خلال الربع الثالث من هذا العام، بما قد يعزز من احتمالات وجود زيادة إضافية فى أسعار الفائدة الأمريكية قبل نهاية هذا العام.

وارتفع مؤشر الدولار بنسبة 0.4% إلى مستوى 105.780 نقطة الأعلى منذ مارس الماضي، من مستوي افتتاح تعاملات اليوم عند 105.38 نقطة، وسجل أدنى مستوى عند 105.38 نقطة.

أنهي المؤشر تعاملات الأمس منخفضًا بنسبة 0.1%، فى أول خسارة فى غضون الثلاثة أيام الأخيرة، ضمن عمليات تصحيح وجني أرباح.