سعر الدولار عند ذروة أسبوع بفضل «جيروم باول»‏

صعد الدولار الأمريكي بالسوق الأوروبية على نطاق واسع مقابل سلة من العملات العالمية، ليواصل مكاسبه لليوم الثاني على التوالي، مرتداً بقوة من أدنى مستوى فى ستة أسابيع، مسجلاً أعلى مستوى فى أسبوع ، وعلى وشك تحقيق أول مكسب أسبوعي فى شهر ،فى ظل تسارع نشاط عمليات شراء العملة الأمريكية كأفضل استثمار متاح، حسبما ذكر موقع “إنفيستينج دوت كوم”.

جاء ذلك في أعقاب تصريحات أكثر تشدداً من رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي “جيروم باول” أمام اللجنة المصرفية بمجلس الشيوخ ،والتي عززت بقوة احتمالات استئناف رفع أسعار الفائدة الأمريكية فى أسرع وقت ممكن ،بداية من اجتماع يوليو المقبل.

ويترقب المستثمرون فى وقت لاحق اليوم ،بيانات هامة عن القطاعات الرئيسية فى الولايات المتحدة خلال حزيران/يونيو، والتي توفر أدلة قوية حول صحة أكبر اقتصاد فى العالم خلال الربع الثاني من هذا العام.

ارتفع مؤشر الدولار بحوالي 0.8% إلى مستوى 103.17 نقطة الأعلى فى أسبوع ، من مستوي افتتاح تعاملات اليوم عند 102.38 نقطة، وسجل أدنى مستوى عند 102.37 نقطة.

حقق المؤشر ارتفاعاً بنسبة 0.3% ،بعدما سجل فى وقت سابق من التعاملات أدنى مستوى فى 6 أسابيع عند 101.92 نقطة ،وبفضل الجزء الثاني من شهادة “جيروم باول”.

وعلى صعيد كامل تعاملات الأسبوع، فمؤشر الدولار الأمريكي مرتفعاً حتى الآن بنسبة 0.85%، على وشك تحقيق أول مكسب أسبوعي فى شهر ،بفضل تجدد عمليات شراء العملة كأفضل استثمار متاح.