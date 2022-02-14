سعر الدولار عند ذروة أسبوعين الإثنين بسبب التوترات الروسية الأوكرانية

ارتفع مؤشر الدولار 0.4 % إلى 96.328 في أعلى مستوى منذ الأول من فبراير الجاري

ارتفع سعر الدولار إلى أعلى مستوى في أسبوعين خلال تعاملات اليوم الإثنين مع سعي المستثمرين للأصول التي تعتبر ملاذات آمنة وسط مخاوف من أن تكون روسيا تحضر لغزو أوكرانيا، حسبما ذكرت وكالة رويترز.

وقالت الولايات المتحدة إن روسيا قد تقوم بهذه الخطوة في أي وقت وقد تختلق ذريعة فجأة لشن هجوم وأكدت يوم الأحد تعهدها بالدفاع عن “كل شبر” في أراضي حلف شمال الأطلسي “الناتو”. وتنفي روسيا أي نية لشن هجوم وتتهم الغرب “بالهيستيريا”.

وارتفع مؤشر الدولار 0.4 % إلى 96.328 في أعلى مستوى منذ الأول من فبراير الجاري.

وزاد سعر الروبل الروسي 0.2 % إلى 76.99 روبل للدولار بعد تراجعه لأدنى مستوياته منذ 28 يناير الماضي يوم الجمعة نتيجة تخلص المستثمرين من الأصول الروسية.

وأشار محللون لدى كومرتسبنك إلى أن “اعتماد أوروبا على الطاقة الروسية بجعل دورات الأداء الاقتصادي في منطقة العملة الأوروبية الموحدة “اليورو” اليورو عرضة للخطر بشكل خاص في حال تصعيد الصراع في أوكرانيا”.

وانخفض سعر اليورو بنسبة 0.4 % إلى 1.1309 دولار وهو أدنى مستوى له منذ الثالث من فبراير الجاري.

وتراجع سعر اليورو في تعاملات الجمعة الماضية عندما طغى الاندفاع للحصول على الأصول الآمنة على توقعات بأن يشدد البنك المركزي الأوروبي السياسة النقدية.

وقالت كريستين لا جارد رئيسة البنك المركزي الأوروبي إن أي إجراء يتعلق بالسياسة النقدية سيكون تدريجيا.

ومن المقرر أن يصدر مجلس الاحتياطي الفيدرالي- البنك المركزي الأمريكي- وقائع اجتماعه لشهر يناير الماضي يوم الأربعاء لكن محللين استبعدوا أن يحوز أي إجراء قد يتخذه البنك المركزي الأمريكي على اهتمام الأسواق حتى تتراجع مخاطر التصعيد المحيطة بأوكرانيا.

وارتفع الين 0.3 % إلى 115.15 ين للدولار و0.6 % أمام اليورو.

واستقر الفرنك السويسري على 1.0479 أمام اليورو غير بعيد عن أعلى مستوياته منذ الثالث من فبراير الجاري الذي سجله يوم الجمعة.