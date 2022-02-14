بنـــوك

سعر الدولار عند ذروة أسبوعين الإثنين بسبب التوترات الروسية الأوكرانية

ارتفع مؤشر الدولار 0.4 % إلى 96.328 في أعلى مستوى منذ الأول من فبراير الجاري
محمد عبد السند 12:46 م, الأثنين, 14 فبراير 22 12:46 م, الأثنين, 14 فبراير 22

شارك الخبر مع أصدقائك

ارتفع سعر الدولار إلى أعلى مستوى في أسبوعين خلال تعاملات اليوم الإثنين مع سعي المستثمرين للأصول التي تعتبر ملاذات آمنة وسط مخاوف من أن تكون روسيا تحضر لغزو أوكرانيا، حسبما ذكرت وكالة رويترز.

وقالت الولايات المتحدة إن روسيا قد تقوم بهذه الخطوة في أي وقت وقد تختلق ذريعة فجأة لشن هجوم وأكدت يوم الأحد تعهدها بالدفاع عن “كل شبر” في أراضي حلف شمال الأطلسي “الناتو”. وتنفي روسيا أي نية لشن هجوم وتتهم الغرب “بالهيستيريا”.

اقرأ أيضا  باستثمارات 626 مليون دولار.. المركزى الإماراتى يوافق على إنشاء بنك رقمى

وارتفع مؤشر الدولار 0.4 % إلى 96.328 في أعلى مستوى منذ الأول من فبراير الجاري.

وزاد سعر الروبل الروسي 0.2 % إلى 76.99 روبل للدولار بعد تراجعه لأدنى مستوياته منذ 28 يناير الماضي يوم الجمعة نتيجة تخلص المستثمرين من الأصول الروسية.

وأشار محللون لدى كومرتسبنك إلى أن “اعتماد أوروبا على الطاقة الروسية بجعل دورات الأداء الاقتصادي في منطقة العملة الأوروبية الموحدة “اليورو” اليورو عرضة للخطر بشكل خاص في حال تصعيد الصراع في أوكرانيا”.

اقرأ أيضا  «أبو ظبي التجاري» يحقق 710 ملايين جنيه أرباحا خلال 2021

وانخفض سعر اليورو بنسبة 0.4 % إلى 1.1309 دولار وهو أدنى مستوى له منذ الثالث من فبراير الجاري.

وتراجع سعر اليورو في تعاملات الجمعة الماضية عندما طغى الاندفاع للحصول على الأصول الآمنة على توقعات بأن يشدد البنك المركزي الأوروبي السياسة النقدية.

وقالت كريستين لا جارد رئيسة البنك المركزي الأوروبي إن أي إجراء يتعلق بالسياسة النقدية سيكون تدريجيا.

اقرأ أيضا  سعر الريال السعودي مقابل الجنيه اليوم الإثنين 14-2-2022

ومن المقرر أن يصدر مجلس الاحتياطي الفيدرالي- البنك المركزي الأمريكي- وقائع اجتماعه لشهر يناير الماضي يوم الأربعاء لكن محللين استبعدوا أن يحوز أي إجراء قد يتخذه البنك المركزي الأمريكي على اهتمام الأسواق حتى تتراجع مخاطر التصعيد المحيطة بأوكرانيا.

وارتفع الين 0.3 % إلى 115.15 ين للدولار و0.6 % أمام اليورو.

واستقر الفرنك السويسري على 1.0479 أمام اليورو غير بعيد عن أعلى مستوياته منذ الثالث من فبراير الجاري الذي سجله يوم الجمعة.

الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »
بقلم محمد عبد السند

ملف الكاتب محمد عبد السند

اقرأ أيضاً

لرصد الجرائم المالية.. بنك المشرق الإماراتي يستخدم تكنولوجيا إسرائيلية

أحمد فراج 10:49 ص, الأثنين, 14 فبراير 22

أسعار العملات الأجنبية عالميا اليوم الإثنين 14 فبراير 2022

محمد عبد السند 10:45 ص, الأثنين, 14 فبراير 22

سعر الدينار الكويتي اليوم الإثنين 14-2-2022 في مصر

‫محمود الصباغ‬‎ 10:01 ص, الأثنين, 14 فبراير 22

سعر الريال السعودي مقابل الجنيه اليوم الإثنين 14-2-2022

‫محمود الصباغ‬‎ 9:32 ص, الأثنين, 14 فبراير 22

أسعار العملات اليوم الاثنين 14-2-2022 في مصر

‫محمود الصباغ‬‎ 9:09 ص, الأثنين, 14 فبراير 22

سعر اليورو اليوم الاثنين 14-2-2022 في البنوك المصرية

‫محمود الصباغ‬‎ 8:36 ص, الأثنين, 14 فبراير 22